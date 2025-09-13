छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, NEET और JEE की कक्षाएं भी शुरू होंगी
छत्तीसगढ़ में 5,000 शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश, NEET और JEE की कक्षाएं भी शुरू होंगी

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार अगले शिक्षा सत्र से पहले 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक में कई अहम निर्देश दिए. इसके अलावा नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सरकारी भवनों में कोचिंग कक्षाएं शुरू करने पर भी विचार किया गया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Sep 13, 2025, 10:21 AM IST
Recruitment of 5,000 teachers in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में अगले शैक्षणिक सत्र से पहले 5,000 शिक्षकों की भर्ती के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही अब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) के ज़रिए राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती की जाएगी.

यह भी पढ़ें: नीट यूजी 2025 के दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू, जानें MBBS-BDS के लिए कब तक होगा पंजीयन?

 

दरअसल, छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से पहले 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. साथ ही लोक सेवा आयोग (पीएससी) के माध्यम से राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी. शुक्रवार को मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने पाठ्य पुस्तक निगम को पुस्तकों की छपाई से लेकर परिवहन तक का सारा काम एक ही निविदा के माध्यम से करने के निर्देश दिए पैसों की भी बचत हो.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट! मानसून मचाएगा तबाही, जानें IMD का ताजा अपडेट

 

NEET और JEE की कक्षाएं भी शुरू होंगी
बैठक में सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक ऋतुराज रघुवंशी, समग्र शिक्षा के प्रबंध संचालक संजीव कुमार झा सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे. मंत्री गजेंद्र यादव ने निर्देश दिया कि शिक्षकों और जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से ऑनलाइन और परिसर स्तर पर दर्ज की जाए, ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बड़े शहरों में जहां सरकारी भवन उपलब्ध हैं, वहां प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों के सहयोग से नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं शुरू की जानी चाहिए, ताकि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन मिल सके. इसके साथ ही बैठक में भवनहीन विद्यालयों की वर्तमान स्थिति, उन्हें पूरी तरह सुसज्जित विद्यालयों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक वित्तीय व्यय और तदर्थ विद्यालयों की बजटीय आवश्यकताओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई.

