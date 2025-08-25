कोरबा के गणेश नगर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण पर हंगामा, VHP बजरंग दल ने कहा नहीं करने देंगे हिंदुओं का ब्रेनवॉश

Religious conversion in korba: छत्तीसगढ़ के कोरबा निगम क्षेत्र के गणेश नगर में प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण कराने की सूचना पर विवाद खड़ा हो गया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने मामले का पता चलने पर जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया, जिसके बाद दोनों पक्षो में जोरदार विवाद हुआ. मामला बालको थाना पुलिस थाने में आता है.

गणेश नगर में दोनों ओर से हंगामा

दरअसल बालको थाना क्षेत्र के वार्ड 41 गणेश नगर में रविवार को पीटर नाम के आदमी के घर प्रार्थना सभा चल रही थी. इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस को लेकर उसके घर पहुंचे और वहां प्रार्थना सभा की आड़ में हिंदुओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें धर्म बदलने के लिए उकसाने का आरोप लगाया. इसपर हंगामा शुरू हो गया. जैसे ही हंगामा शुरू हुआ दूसरे समुदाय कि महिलाएं और युवतियां बाहर आ गईं और प्रार्थना में बाधा डालने का आरोप लगाकर वो भी हंगामा करने लगीं. दोनों ओर से हंगामा इस कदर बढ़ा कि पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष भिड़ गए.

विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल का आरोप

माहौल बिगड़ता देख पुलिस ने सभी को लेकर थाने ले जाने को कहा. थाने पहुंचकर भी विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने थाना प्रभारी के सामने ही विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. बाद में दोनों पक्षों के बीच लिखित रूप से समझौता हुआ और ज्ञापन दिया गया. विश्व हिन्दू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने बताया कि वे धर्मांतरण के खिलाफ हैं और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए वे हर संभव कदम उठाएंगे.

मुंगेली से भी आया मामला

प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन का मामला मुंगेली से भी आया है. 50 से 60 हिन्दू परिवारों को एक घर में बैठाकर चंगाई सभा की गई.शिकायत के बाद आयोजन करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने यहां भी विरोध किया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और प्रार्थना सभा करने वाले सत्यम सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

विष्णु देव साय नए कानून की घोषणा कर चुके हैं

बता दें छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए नए कानून लाने की घोषणा हो चुकी है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय घोषणा की थी कि धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए जल्द नया कानून आएगा. उन्होंने कहा था कि इससे धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी. भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है. सभी को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार धर्म अपनाने का हक है, लेकिन कुछ लोग लालच देकर या बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करने में लगे रहते हैं. इसे रोकरा बेहद जरूरी है.