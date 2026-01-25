Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3086263
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

जहां कभी गोलियों की थी गूंज...अब गूंजेगा राष्ट्रगान, छत्तीसगढ़ के इन 41 गांवों में पहली बार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस

Republic Day 2026 Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में माओवादी प्रभाव से मुक्त हुए 41 गांवों में पहली बार 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जहां तिरंगा फहराकर लोकतंत्र की मजबूत वापसी का संदेश दिया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 25, 2026, 10:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bastar Maoist Free Villages
Bastar Maoist Free Villages

Bastar Maoist Free Villages: गणतंत्र दिवस 2026 छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है. माओवादी प्रभाव से मुक्त हुए 41 गांवों में पहली बार 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा. इन गांवों में वर्षों बाद राष्ट्रीय पर्व का आयोजन लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत वापसी का प्रतीक माना जा रहा है. तिरंगा फहराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यह बदलाव क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास की नई शुरुआत का संकेत देता है.

इन 41 गांवों में बीजापुर जिले के 13, नारायणपुर के 18 और सुकमा जिले के 10 गांव शामिल बताए जा रहे हैं. बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने जानकारी देते हुए कहा कि ये गांव दशकों तक राष्ट्रीय आयोजनों से कटे हुए थे, लेकिन अब वे देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का आयोजन इन इलाकों में भरोसे की बहाली का मजबूत उदाहरण है और यह दिखाता है कि हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं.

कुल 54 गांव शामिल
पिछले कुछ महीनों में इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों की स्थापना से स्थानीय लोगों के बीच अपनापन देखने को मिला है. प्रशासनिक पहुंच मजबूत होने से शासन और जनता के बीच दूरी कम हुई है. सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के आपसी सहयोग का असर साफ दिखाई दे रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल 15 अगस्त को 13 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया था. अब उन्हीं गांवों सहित कुल 54 गांव ऐसे हो जाएंगे, जहां पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सभी तैयारियां पूरी
अधिकारियों ने बताया कि शीर्ष माओवादी कैडर के निष्क्रिय होने से अबूझमाड़ और अन्य दुर्गम इलाकों में उग्रवाद का असर कमजोर पड़ा है. भय और दबाव की जगह अब शांति, विकास और प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. राज्यभर में गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. रायपुर में राज्यपाल रमन डेका ध्वजारोहण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साई बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम में शामिल होंगे.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

TAGS

chhattisgarh news

Trending news

chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ के इन 41 गांवों में पहली बार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस, जानिए पूरी कहानी
Panna news
जानिए कौन हैं जगदीश प्रसाद? जिनका पीएम ने 'मन की बात' में भी लिया नाम
ujjain news
आर्कियोलॉजिस्ट डॉ. नारायण व्यास को मिलेगा पद्म श्री, जानिए कौन-कौन से किए अहम काम
Latest Ratlam News
दरवाजे पर बारात, घर में शादी की धूम, पसंद का दुल्हा...फिर दुल्हन ने क्यों पिया जहर?
ratlam news
एमपी में लव मैरिज करने वालों का सामुहिक बहिष्कार, हुक्का-पानी भी कर दिया जाएगा बंद
Singrauli news
सिंगरौली में बड़ा हादसा, खदान धंसने से तीन की मौत, दो महिलाएं गंभीर घायल
Narasinghpur news
ये हैं एमपी का फौजियों वाला गांव, यहां के 70 से ज्यादा युवा कर रहे हैं देश सेवा
bhopal news hindi
भोपाल में पकड़े गए शाहरुख और सलमान, MD ड्रग्स तस्करी में सामने आया नाम
mp news
26 जनवरी से पहले बड़ा ऐलान, MP के मोहन नागर को मिलेगा पद्म श्री अवार्ड, देखें लिस्ट
Dindori news hindi
50 हजार सैलरी...0 ज्ञान, MP के शिक्षक नहीं बता पाए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम