जहां कभी गोलियों की थी गूंज...अब गूंजेगा राष्ट्रगान, छत्तीसगढ़ के इन 41 गांवों में पहली बार मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस

Bastar Maoist Free Villages: गणतंत्र दिवस 2026 छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के लिए ऐतिहासिक बनने जा रहा है. माओवादी प्रभाव से मुक्त हुए 41 गांवों में पहली बार 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा. इन गांवों में वर्षों बाद राष्ट्रीय पर्व का आयोजन लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूत वापसी का प्रतीक माना जा रहा है. तिरंगा फहराने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ग्रामीणों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. यह बदलाव क्षेत्र में शांति, विश्वास और विकास की नई शुरुआत का संकेत देता है.

इन 41 गांवों में बीजापुर जिले के 13, नारायणपुर के 18 और सुकमा जिले के 10 गांव शामिल बताए जा रहे हैं. बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने जानकारी देते हुए कहा कि ये गांव दशकों तक राष्ट्रीय आयोजनों से कटे हुए थे, लेकिन अब वे देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस का आयोजन इन इलाकों में भरोसे की बहाली का मजबूत उदाहरण है और यह दिखाता है कि हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं.

कुल 54 गांव शामिल

पिछले कुछ महीनों में इन संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा शिविरों की स्थापना से स्थानीय लोगों के बीच अपनापन देखने को मिला है. प्रशासनिक पहुंच मजबूत होने से शासन और जनता के बीच दूरी कम हुई है. सुरक्षा बलों और ग्रामीणों के आपसी सहयोग का असर साफ दिखाई दे रहा है. अधिकारियों का कहना है कि पिछले साल 15 अगस्त को 13 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया था. अब उन्हीं गांवों सहित कुल 54 गांव ऐसे हो जाएंगे, जहां पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा.

सभी तैयारियां पूरी

अधिकारियों ने बताया कि शीर्ष माओवादी कैडर के निष्क्रिय होने से अबूझमाड़ और अन्य दुर्गम इलाकों में उग्रवाद का असर कमजोर पड़ा है. भय और दबाव की जगह अब शांति, विकास और प्रशासनिक गतिविधियां बढ़ रही हैं. राज्यभर में गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. रायपुर में राज्यपाल रमन डेका ध्वजारोहण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री विष्णु देव साई बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम में शामिल होंगे.

