बस्तर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला, होटल समेत इन चीजों पर साय सरकार दे रही 45% सब्सिडी

Bastar Tourism: छत्तीसगढ़ का बस्तर अपने पर्यटन के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत, बस्तर में होटल, इको-टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस सेंटर जैसी परियोजनाओं पर 45 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. पर्यटन क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए यह पहल की गई है.

बस्तर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला

दरअसल, बस्तर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए साय सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. राज्य सरकार ने पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए बड़ी सब्सिडी की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य बस्तर को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है. इसके तहत, बस्तर में किसी भी होटल, इको-टूरिज्म, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस सेंटर को सरकार की ओर से 45% तक की सब्सिडी दी जाएगी. साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और नक्सल प्रभावित लोगों को 10% की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी.

जानिए बस्तर के बारे में विस्तार से

बता दें कि बस्तर (Bastar Tourism)छत्तीसगढ़ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है. यह अपने घने जंगलों, आदिवासी संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है. बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है. यहां कई जनजातियां निवास करती हैं जिसमें गोंड, मारिया, मुरिया, भतरा, हल्बा और धुर्वा जैसी जनजातियां शामिल हैं. इन सभी जनजातियों की अपनी अनोखी और अनूठी परंपराएं हैं, जो काफी फेमस भी हैं. इसके अलावा बस्तर झरनों, पहाड़ियों, गुफाओं और वन्य जीवन से समृद्ध है. यहां घूमने के लिए इतनी सारी जगहें हैं कि आप उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे. इस जगह की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी वजह से लोग दूर-दूर से यहां घूमने आते हैं.

