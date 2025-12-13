कांग्रेस नेता के लाज में घुसकर हाथापाई, दर्जनभर से अधिक लोगों ने किया हमला, एक आरोपी गिरफ्तार

Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur News: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के थाना जनकपुर क्षेत्र में बीते शुक्रवार को अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला है. एक गेस्ट हाउस के संचालक और कांग्रेस नेता अंकुर प्रताप सिंह पर दर्जनभर से अधिक लोगों ने हमला कर दिया. पीड़ित ने आरोप लगाया है कि रीवा (मध्यप्रदेश) निवासी अरुण मिश्रा अपने 15-20 साथियों के साथ तीन-चार वाहनों में सवार होकर गेस्ट हाउस पहुंचा और जबरन अंदर घुसने की कोशिश करने लगा. विरोध करने पर आरोपियों ने गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी.

वहीं पीड़ित ने बताया कि 12 दिसंबर की शाम करीब 6:45 बजे वे गेस्ट हाउस के काउंटर पर बैठे थे. तभी अरुण मिश्रा अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और जबरन कमरे देने की जिद करने लगा. उस समय सभी कमरे भरे हुए थे और उन्होंने शालीनता से अंदर न आने को कहा. इस पर आरोपी उग्र हो गए और काउंटर के भीतर घुसकर धक्का-मुक्की शुरू कर दी. इस दौरान अश्लील गालियां दी गईं और गोली मारने की धमकी भी दी गई.

200 से ज्यादा लोग इकट्ठे

पीड़ित ने आगे बताया कि मारपीट के दौरान कुछ लोगों ने काउंटर में रखी नकदी भी निकाल ली. घटना के बाद गेस्ट हाउस के कर्मचारी और आसपास रहने वाले लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है. वहीं शोर शराबा सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बीच बचाव किया. विपिन बिहारी शुक्ला, आर्यन तिवारी समेत अन्य लोगों ने पीड़ित को आरोपियों के चंगुल से बचाया. कुछ देर बाद घटनास्थल पर लगभग 200 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों ने पकड़ा आरोपी

वहीं भीड़ भाड़ देखते ही आरोपी अपने वाहनों से भागने लगे. ग्रामीणों ने अरुण मिश्रा को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को जानकारी दी. पीड़ित के फोन करने के लगभग 10 मिनट बाद जनकपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया. अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए. बाद में जानकारी सामने आई कि आरोपी पक्ष के कुछ लोग जनकपुर स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे.

सुरक्षा को लेकर चिंता

घटना के बाद अंकुर प्रताप सिंह ने थाना जनकपुर में लिखित शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 333, 296, 351(3), 115(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है. FIR संख्या 0236 है, जो 13 दिसंबर 2025 को दर्ज की गई. पीड़ित ने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. पुलिस ने निष्पक्ष जांच और फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है.

(रिपोर्टः सरवर अली, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!