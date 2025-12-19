बीजापुर में सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़, 1 माओवादी हुआ ढेर, फोर्स ने जंगल घेरा

Naxalite Encounter Bastar: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई है. जहां फोर्स ने एक नक्सली को ढेर किया है. वहीं जंगल को घेरा गया है.
Trending Photos
Chhattisgarh News: बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में अब तक एक नक्सली का शव बरामद किया जा चुका है. बीजापुर के थाना भैरमगढ़ के इन्द्रावती क्षेत्र के जंगल में डीआरजी के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है. फोर्स ने जंगल को घेरा है, जहां रुक-रुककर फायरिंग जारी है. बताया जा रहा है कि यहां सुबह से ही नक्सलियों को घेरा गया है, ऐसे में संख्या और बढ़ सकती है. आदवाड़ा-कोटमेटा के जंगलों में माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी डीआरजी फोर्स को मिली थी, जिसके बाद यहां ऑपरेशन शुरू किया गया था.
बीजापुर में सर्चिंग जारी
बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि इस अभियान के दौरान 19 दिसंबर की सुबह 6.00 बजे से डीआरजी जवानों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर फायरिंग जारी है. अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 1 माओवादी का शव मिला है, उसके पास से 303 रायफल और 9 एमएम की एक पिस्टल भी मिली है, जबकि नक्सलियों की विस्फोटक सामग्री भी मौके से बरामद की गई है. मुठभेड़ में मारे गये माओवादी शिनाख्त भी हो चुकी है, उसका नाम फगनू माड़वी बताया जा रहा है जो 31 साल का था और गोरना का रहने वाला था, उस पर 5 लाख रुपए का इनाम जारी था.
ये भी पढे़ंः छत्तीसगढ़ में ठंड के साथ कोहरे का असर, बदलते मौसम ने बढ़ाई ठिठुरन...
बीजापुर जिले में फिलहाल सर्चिंग जारी है, पुलिस ने बताया कि सुरक्षाबलों और पुलिस की तरफ से जंगल को घेरा गया है, क्योंकि यहां और भी नक्सली हो सकते हैं, ऐसे में तेजी से कार्रवाई की जा रही है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद इस मामले में पूरी जानकारी दी जाएगी. बीजापुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस तेजी से एक्शन मोड में दिख रही है.
सुकमा में कल ढेर हुए थे 3 नक्सली
इससे पहले गुरुवार को सुकमा जिले में भी तीन नक्सलियों को ढेर किया गया था. सुकमा के एसपी किरण चव्हाण ने यह जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि जंगल में नक्सलियों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक्शन शुरू हुआ था. ऑपरेशन में तीन नक्सलियों को ढेर किया गया था, जिसमें एक महिला और दो पुरुष नक्सली शामिल थे. मौके से फोर्स को नक्सलियों के हथियार भी मिले थे.
ये भी पढ़ेंः छत्तीसगढ़ को मिला भारतीय कृषि का 'ऑस्कर’, औषधीय एवं सुगंधित खेती के लिए नेशनल ऑवर्ड
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!