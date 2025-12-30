एके-47 से इंसास तक चलाते थे नक्सली, बस्तर में ऐसा था साम्राज्य, 1 साल में इतने हथियार जब्त

Naxalites Weapons Seized: बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने में साल 2025 अहम रहा है. सुरक्षाबलों ने यहां कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों को न केवल ढेर किया है. बल्कि बड़ी संख्या में उनके हथियार भी जब्त किए हैं. जिससे बस्तर अब शांति की राह पर नजर आ रहा है और नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने हथियारों के साथ ही आत्मसर्मपण किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के बस्तर में तेजी से स्थितियां बदली हैं. क्योंकि पहले बस्तर में नक्सली न केवल फोर्स पर हमला करते थे

एके-47 और इंसास तक चलाते थे नक्सली

नक्सलियों के पास हथियारों की क्या ताकत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एके-47 और इंसास तक चलाते थे. बताया जाता है कि नक्सली न केवल हथियार मंगवातें थे बल्कि खुद भी बनाते थे, इसके अलावा सुरक्षाबलों पर हमला करके भी उनके हथियार लूटते थे. हाल के दिनों में झीरम घाटी, ताड़मेटला समेत बस्तर के कई नक्सली कैंपों पर सुरक्षाबलों ने धावा बोला जहां हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को भी नष्ट किया गया है. इस दौरान सुरक्षाबलों को नक्सलियों के पास से वह हथियार भी मिले हैं, जिन्हें माओवादियों ने सुरक्षाबलों से लूटा था.

1 साल में इतने हथियार जब्त

1 साल में 665 हथियार जब्त किए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट दैनिक भास्कर के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है. माना जाता है कि नक्सलियों के पास सबसे ज्यादा मात्रा में एके-47 रायफल होती थी, जिसका इस्तेमाल सुरक्षाबलों की तरफ से भी किया जाता है. एनकाउंटर में ढेर हुआ नक्सली बासवराजू खुद एके-47 चलाता था, जबकि चलपति और हिड़मा जैसे कई बड़े नक्सली भी यही हथियार इस्तेमाल करते थे. बताया जाता है कि नक्सलियों ने हथियारों को लूटकर अलग-अलग जगहों पर छिपाया था, ऐसे में सुरक्षाबलों ने इन हथियारों की भी जब्ती की है.

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने यह जानकारी दी है कि 665 हथियारों की जो जब्ती की है, वह 1 जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर के आखिरी तक की है. इसमें इंसास, एसएलआर, एके-47, 303 राइफल, और पिस्टल भी शामिल है. माओवादी इन्हीं हथियारों के दम पर पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमला करते थे. हालांकि इसमें 473 हथियार एनकाउंटर में जुटाए गए हैं, जबकि 192 हथियारों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया है.

बताया जा रहा है कि इन हथियारों को बस्तर रेंज में आने वाले अलग-अलग जिलों के शस्त्रागारों में रखा जा रहा है. वहीं इन हथियारों का विशिष्ट तौर पर पहचान भी किया जा रहा है. ताकि यह पता लगाया जा सकेगा कि यह कहां से लूट गए थे.

