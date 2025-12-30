Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3058229
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

एके-47 से इंसास तक चलाते थे नक्सली, बस्तर में ऐसा था साम्राज्य, 1 साल में इतने हथियार जब्त

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की तरफ से चलाए गए अभियानों में 2025 सबसे खास रहा है. पुलिस और सुरक्षाबलों ने बस्तर में बड़ी संख्या में नक्सलियों के हथियार भी जब्त किए हैं, जिनसे कई अहम जानकारियां सामने आई हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छत्तीसगढ़ की खबरें
छत्तीसगढ़ की खबरें

Naxalites Weapons Seized: बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने में साल 2025 अहम रहा है. सुरक्षाबलों ने यहां कई बड़े ऑपरेशनों को अंजाम दिया है, जिसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों को न केवल ढेर किया है. बल्कि बड़ी संख्या में उनके हथियार भी जब्त किए हैं. जिससे बस्तर अब शांति की राह पर नजर आ रहा है और नक्सली सरेंडर भी कर रहे हैं. सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने हथियारों के साथ ही आत्मसर्मपण किया है, जिससे छत्तीसगढ़ के बस्तर में तेजी से स्थितियां बदली हैं. क्योंकि पहले बस्तर में नक्सली न केवल फोर्स पर हमला करते थे

एके-47 और इंसास तक चलाते थे नक्सली 

नक्सलियों के पास हथियारों की क्या ताकत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एके-47 और इंसास तक चलाते थे. बताया जाता है कि नक्सली न केवल हथियार मंगवातें थे बल्कि खुद भी बनाते थे, इसके अलावा सुरक्षाबलों पर हमला करके भी उनके हथियार लूटते थे. हाल के दिनों में झीरम घाटी, ताड़मेटला समेत बस्तर के कई नक्सली कैंपों पर सुरक्षाबलों ने धावा बोला जहां हथियार बनाने की फैक्ट्रियों को भी नष्ट किया गया है. इस दौरान सुरक्षाबलों को नक्सलियों के पास से वह हथियार भी मिले हैं, जिन्हें माओवादियों ने सुरक्षाबलों से लूटा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

1 साल में इतने हथियार जब्त 

1 साल में 665 हथियार जब्त किए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट दैनिक भास्कर के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है. माना जाता है कि नक्सलियों के पास सबसे ज्यादा मात्रा में एके-47 रायफल होती थी, जिसका इस्तेमाल सुरक्षाबलों की तरफ से भी किया जाता है. एनकाउंटर में ढेर हुआ नक्सली बासवराजू खुद एके-47 चलाता था, जबकि चलपति और हिड़मा जैसे कई बड़े नक्सली भी यही हथियार इस्तेमाल करते थे. बताया जाता है कि नक्सलियों ने हथियारों को लूटकर अलग-अलग जगहों पर छिपाया था,  ऐसे में सुरक्षाबलों ने इन हथियारों की भी जब्ती की है. 

बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने यह जानकारी दी है कि 665 हथियारों की जो जब्ती की है, वह 1 जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर के आखिरी तक की है. इसमें इंसास, एसएलआर, एके-47, 303 राइफल, और पिस्टल भी शामिल है. माओवादी इन्हीं हथियारों के दम पर पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमला करते थे. हालांकि इसमें 473  हथियार एनकाउंटर में जुटाए गए हैं, जबकि 192 हथियारों के साथ नक्सलियों ने सरेंडर किया है. 

बताया जा रहा है कि इन हथियारों को बस्तर रेंज में आने वाले अलग-अलग जिलों के शस्त्रागारों में रखा जा रहा है. वहीं इन हथियारों का विशिष्ट तौर पर पहचान भी किया जा रहा है. ताकि यह पता लगाया जा सकेगा कि यह कहां से लूट गए थे.

ये भी पढ़ेंः कश्मीर-हिमाचल जैसा ठंडा हुआ छत्तीसगढ़, शीतलहर का अलर्ट, घरों में दुबके लोग

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsNaxalites weapons seizedChhattisgarh hindi news

Trending news

Republic Day Parade
दिल्ली में कर्तव्य पथ पर दिखेगा जनजातीय वीर नायकों का गौरव,छत्तीसगढ़ की झांकी का चयन
bhopal news
सड़क हादसों पर लगाम की तैयारी: पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए होने जा रहा ये काम
chhattisgarh news
त्वचा हुई पपड़ीदार...ये कैसी दुर्लभ बीमारी, जिससे बच्ची का शरीर बन रहा पेड़
bhopal news
रेल यात्रियों की मौज, भोपाल से झारखंड और UP सीधी चलेगी ट्रेन, दो ट्रेनों को हरी झंडी
indore news
गंदा पानी पीने से 35 से ज्यादा लोग बीमार, मरीजों से मिलने पहुंचे मंत्री विजयवर्गीय
bhilai news
भिलाई में टला बड़ा हादसा, धीरेंद्र शास्त्री की गाड़ी के सामने कूदा युवक, मचा हड़कंप
Raipur New Year
न्यू ईयर पर हो जाएं सावधान! होटल-बार संचालकों को दी चेतावनी, नहीं चलेगी लापरवाही
ujjain news
उज्जैन में बनेगा अंतराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, 129 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात
bhupesh baghel
अयोध्या के महंत का भूपेश बघेल पर तीखा हमला, धीरेंद्र शास्त्री पर की थी टिप्पणी
digvijaya singh
'...सच कहने का साहस भी होना चाहिए', दिग्विजय सिंह के समर्थन में आए एमपी के मंत्री