रायपुर रेलवे स्टेशन पर सनसनी, पैसेंजर ट्रेन के अंदर फंदे से लटकी मिली युवक की लाश

Raipur News: टिटलागढ़-रायपुर पैसेंजर ट्रेन के अंदर एक युवक का शव लटका हुआ मिला. घटना की जानकारी मिलने पर GRP और FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:00 PM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन में एक युवक का शव लटका हुआ मिलने के बाद दहशत फैल गई. यह घटना तब सामने आई जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और यात्रियों की आवाजाही जारी थी. कोच के अंदर युवक का शव संदिग्ध हालत में लटका हुआ मिला, जिससे यात्रियों और रेलवे स्टाफ में अफरा-तफरी मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर की GRP (सरकारी रेलवे पुलिस) मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

दरअसल,  स्टेशन पर यात्रियों के बीच तब अफरा-तफरी मच गई जब टिटलागढ़-रायपुर पैसेंजर ट्रेन के एक कोच में एक अनजान युवक का शव लटका हुआ मिला, जबकि सभी यात्रा की तैयारी कर रहे थे. 28 दिसंबर की सुबह घटना की जानकारी मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. रायपुर से GRP (सरकारी रेलवे पुलिस) की टीम ने स्थिति को संभाला और सीनियर अधिकारियों को जानकारी दी. मामले की गंभीरता और संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए, FSL (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम को भी बुलाया गया. यह पूरी घटना जीआरपी थाना रायपुर की है.

सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची
हालांकि, खबर लिखे जाने तक उस युवक की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मृतक की पहचान और घटना के हालात जानने के लिए आस-पास के यात्रियों और स्टेशन स्टाफ से पूछताछ कर रही है. जब युवक ने फांसी लगाई, तब ट्रेन पूरी तरह खाली थी. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर  मर्चुरी भेज दिया है, और आगे की जांच कर रही है. घटना की जानकारी संबंधित पुलिस स्टेशनों को भी दे दी गई है. मौत की असली वजह पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी, जिससे यह तय होगा कि यह हत्या थी या आत्महत्या.

