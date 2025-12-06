दिसंबर में सफर होगा आसान! इन यात्रियों के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, जानिए पूरा टाइमटेबल

Chhattisgarh Special Train Update: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की भीड़ और कंफर्म सीट की मुश्किल को देखते हुए बिलासपुर से मुंबई के एलटीटी स्टेशन के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. यह ट्रेन सिर्फ एक फेरे के लिए चलाई जा रही है. गाड़ी संख्या 08245 बिलासपुर से 10 दिसंबर को रवाना होगी, जबकि वापसी में 08246 एलटीटी से 12 दिसंबर को चलकर दोबारा बिलासपुर पहुंचेगी. त्योहार और ट्रैवल सीजन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यह सुविधा काफी राहत देने वाली साबित होगी.

इस स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज उन सभी बड़े स्टेशनों पर रखा गया है जहां से यात्रियों की आवाजाही ज्यादा रहती है. दोनों दिशाओं में ट्रेन रायपुर, दुर्ग, गोंदिया, नागपुर, अकोला, भुसावल, मनमाड, नासिक रोड, कल्याण और ठाणे जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए गए हैं, जिनमें स्लीपर, जनरल और एसी कोचों की संख्या बढ़ाई गई है ताकि यात्रियों को सीट मिलने में परेशानी न हो और सफर ज्यादा आरामदायक बने.

बिलासपुर-एलटीटी स्पेशल ट्रेन का टाइम-टेबल भी जारी कर दिया गया है. गाड़ी संख्या 08245 बिलासपुर से शाम 5 बजे रवाना होगी और रायपुर, दुर्ग होते हुए देर रात नागपुर पहुंचेगी. इसके बाद अकोला, भुसावल और मनमाड से गुजरते हुए अगले दिन दोपहर 1.30 बजे एलटीटी पहुंचेगी. इसी तरह वापसी वाली ट्रेन 08246 एलटीटी से रात 12.15 बजे चलेगी, रास्ते में सभी पूर्व निर्धारित स्टेशनों पर रुकती हुई शाम 8.15 बजे बिलासपुर पहुंचेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इधर रेलवे ने हावड़ा और मुंबई सीएसएमटी के बीच भी एक-एक फेरे के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन 6 दिसंबर को हावड़ा से चलेगी और अगले दिन बिलासपुर पहुंचेगी. इसी तरह 8 दिसंबर को गाड़ी संख्या 02869 सीएसएमटी से हावड़ा के लिए रवाना होगी. इस स्पेशल ट्रेन में जनरल, स्लीपर, एसी-III, एसी-II और एसी-I तक सभी तरह के कोच उपलब्ध रहेंगे. बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने इसमें 21 कोच लगाए हैं.

हावड़ा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन

हावड़ा-सीएसएमटी स्पेशल ट्रेन का रूट और समय भी जारी कर दिया गया है. ट्रेन हावड़ा से निकलकर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में ठहरेगी. इसके बाद नागपुर, अकोला, भुसावल, नासिक रोड और कल्याण होते हुए देर रात सीएसएमटी पहुंचेगी. इसी तरह सीएसएमटी से चलने वाली ट्रेन भी रास्ते में सभी स्टेशनों पर रुकेगी और अगले दिन हावड़ा पहुंचेगी. लंबी दूरी के यात्रियों के लिए यह ट्रेन काफी सुविधाजनक साबित होने वाली है.

कहां-कहां होगा ठहराव?

सर्दियों के सीजन में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने दुर्ग से हजरत निजामुद्दीन के बीच भी स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है. यह ट्रेन 7 और 8 दिसंबर को एक-एक फेरे में चलाई जाएगी. रास्ते में रायपुर, पेंड्रा, अनूपपुर, शहडोल, कटनी, दमोह, सागर, झांसी, आगरा कैंट और मथुरा जैसे बड़े स्टेशनों पर ठहराव रहेगा. इस ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए गए हैं, ताकि उत्तर भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को सीट मिल सके और सफर सुविधाजनक हो.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!