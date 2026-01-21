Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3081695
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

PM मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए छत्तीसगढ़ की सृष्टि का चयन, दिल्ली में करेंगी प्रदेश का नाम रोशन

PM Modi Pariksha Pe Charcha program: महासमुंद जिले की छात्रा सृष्टि साहू का चयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए हुआ है. दिल्ली में केंद्रीय समिति ने सृष्टि समेत देशभर से 18 विद्यार्थियों का चयन किया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 21, 2026, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

PM मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए छत्तीसगढ़ की सृष्टि का चयन, दिल्ली में करेंगी प्रदेश का नाम रोशन

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले की छात्रा सृष्टि साहू ने राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन किया है. स्वामी आत्मानंद सरकारी स्कूल की 12वीं क्लास की छात्रा सृष्टि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "परीक्षा पे चर्चा" कार्यक्रम के लिए चुना गया है. दिल्ली में केंद्रीय समिति ने पूरे देश से सिर्फ़ 18 छात्रों को चुना है और सृष्टि उनमें से एक है. वह इस कार्यक्रम के पहले चरण में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी जो आज दिल्ली में हो रहा है.

छत्तीसगढ़ से 29.29 लाख विद्यार्थियों ने कराया पंजीयन
सृष्टि साहू दिल्ली में होने वाले प्रोग्राम के पहले फेज में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी. वहां वह प्रधानमंत्री के साथ एग्जाम के प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट और स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ जैसे टॉपिक पर बात करेंगी. यह राज्य के लिए बहुत गर्व की बात है कि इस साल इस प्रोग्राम के लिए छत्तीसगढ़ से रजिस्टर करने वाले 29.29 लाख स्टूडेंट्स में से सृष्टि को इस बड़े ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है.

12वीं क्लास की स्टूडेंट है सृष्टि 
सृष्टि महासमुंद के स्वामी आत्मानंद स्कूल में 12वीं क्लास की स्टूडेंट है. उनका सिलेक्शन छत्तीसगढ़ सरकार की स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना की सफलता का भी सबूत है, जहां अब स्टूडेंट्स नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं. सृष्टि की इस उपलब्धि से न सिर्फ़ उनके स्कूल बल्कि पूरे महासमुंद ज़िले को गर्व हुआ है. प्रधानमंत्री के साथ इस सीधी बातचीत से न सिर्फ़ उनका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ के लाखों दूसरे स्टूडेंट्स को भी कड़ी मेहनत करने और क्रिएटिव बनने की प्रेरणा मिलेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिलासपुर की 'कॉन्फिडेंट' परी... जयपुर के रैंप पर बिखेरा जादू, 180 कंटेस्टेंट को हराकर जीता जूनियर मिस कॉन्फिडेंट का टाइटल

 

परीक्षा पे चर्चा के नौवें एडिशन में इस साल भी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के बीच ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला. 11 जनवरी 2026 की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख तक छत्तीसगढ़ से कुल 29.29 लाख पार्टिसिपेंट्स ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था. यह आंकड़ा पिछले साल से 7.16 लाख ज़्यादा है, जो इस प्रोग्राम में बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है. पिछले साल छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन के मामले में देश में पहले नंबर पर था, जबकि इस साल राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के बाद चौथे स्थान पर रहा.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsmahasamund news

Trending news

bhopal news hindi
WhatsApp का ये एक फीचर आपको कर सकता है कंगाल, समय रहते कर दें ऑफ
Indore Water Crisis
इंदौर में कैसे पहुंचा दूषित पानी, डायरिया कैसे फैली? जानें सरकार ने HC को क्या बताया
chhattisgarh news
PM मोदी के 'परीक्षा पे चर्चा' के लिए छग की सृष्टि का चयन, करेंगी राज्य का नाम रोशन
indore news
इंदौर में ठंडी-ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, रिकॉर्ड हुआ सीजन का सबसे ठंडा दिन
satna news
सतना में गजब कारनामा! पुरुष मरीज ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में आया गर्भाशय
Mohan Yadav
CM मोहन यादव वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में होंगे शामिल, देंगे निवेश और नीति की जानकारी
mp news
MP में अफसरों की फिजूलखर्ची पर रोक, नहीं मिलेगा गाड़ियों समेत इन चीजों के लिए पैसा
balrampur news
झाड़फूंक के 'कंपटीशन' में भतीजा बना कसाई, चाचा की कुल्हाड़ी से काट दी गर्दन
chhattisgarh news
5वीं–8वीं की परीक्षा का टाइम टेबल जारी, इस दिन से शुरू होंगे एग्जाम, जानें डिटेल्स
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: OBC आरक्षण और भोजशाला पर SC में सुनवाई, पढ़ें मध्य प्रदेश की 21 जनवरी की खबरें