Surajpur News-न नर्स, न डॉक्टर... फर्श पर हुई डिलीवरी, परिजनों से साफ कराया खून, तड़पती रही महिला

Surajpur News-छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्ची तस्वीरें सामने आईं है. जिले में गर्भवती महिला ने अस्पताल के फर्श पर बच्चे को जन्म दिया. भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए आई महिला करीब 4 घंटे तक दर्द से तड़पती रही. अस्पताल में ना ही नर्स मिली, ना ही ड्यूटी डॉक्टर. महिला का प्रसव उसकी सास ने ही असुरक्षित तरीके से कराया.

इतना ही नहीं प्रसव के दौरान फर्श पर खून फैल गया था, जिसे महिला के परिजनों ने ही साफ किया. अब मामला सामने आने के बाद CMHO ने जांच टीम गठित की है.

4 घंटे तड़पती रही प्रसूता

जानकारी के अनुसार, कुंती बाई असना ढोढ़ी गांव की रहने वाली है. शनिवार को उसे प्रसव पीड़ा होने लगी तो गांव की मितानिन से संपर्क किया. उसने कुंती बाई को भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाने की सलाह दी. सांस इंजोरिया बाई बहू को लेकर अस्पताल पहुंची. वहां उसे डिलीवरी रूम में भेज दिया गया. प्रसव विभाग में जिस नर्स की ड्यूटी लगी थी, वह बिना सूचना के गायब थी. नर्स ने अपना फोन भी बंद किया हुआ था. इसके अलावा ड्यूटी डॉक्टर शीला सोरेन का भी फोन बंद मिला. इस वजह से महिला 4 घंटे दर्द से तड़पती रही.

परिजनों ने साफ किया खून

4 घंटे के बाद उसने अस्पताल के फर्श पर नवजात को जन्म दिया. सास इंजोरिया ने मदद करते हुए प्रसव कराया. प्रसव के दौरान अस्पताल के फर्श पर खून फैल गया, जिसे सास इंजोरिया बाई ने ही साफ किया. डिलीवरी के 4 घंटे के बाद ड्यूटी डॉक्टर साक्षी सोनी पहुंची. लेकिन डॉक्टर ने गलती मानने की जगह सफाई देते हुए कहा कि मुझे किसी ने सूचना ही नहीं दी.

CMO ने जांच की बात कही

प्रसव के बाद जन्मे बच्चे को प्रीमैच्योर बताया गया है. इस मामले में सूरजरपुर CMHO डॉ. कपिल देव पैकरा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. जांच के लिए कमेटी बना दी गई है. सोमवार को इसकी पूरी जांच कराई जाएगी. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. CMHO ने कहा कि जिस स्टाफ नर्स की ड्यूटी लगी थी. वह बिना पूर्व सूचना के नहीं आई थी. डॉक्टर और अन्य कर्मी ड्यूटी में क्यों नहीं थे, इसकी जांच की जाएगी.

