बाहर 'यूरिया नहीं है' का बोर्ड, भीतर बड़ी कालाबाजारी, सरगुजा कृषि विभाग ने जब्त किया इतने बोरी खाद
बाहर 'यूरिया नहीं है' का बोर्ड, भीतर बड़ी कालाबाजारी, सरगुजा कृषि विभाग ने जब्त किया इतने बोरी खाद

Urea Shortage in Chhattisgarh: यूरिया की किल्लत के बीच सरगुजा में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. जहां एक दुकान के बाहर यूरिया नहीं है का बोर्ड लगा हुआ था. जब अधिकारी अंदर पहुंचे तो वहां 37 बोरी यूरिया रखकर ब्लैक में बेंची जा रही थी. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 25, 2025, 06:04 PM IST
बाहर 'यूरिया नहीं है' का बोर्ड, भीतर बड़ी कालाबाजारी, सरगुजा कृषि विभाग ने जब्त किया इतने बोरी खाद

Surguja News: मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में इन दिनों यूरिया खाद की किल्लत है. सरकारी गोदामों और दुकानों पर किसान लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं. कई कई दिन लाइन लगाने के बावजूद यूरिया नहीं मिल रही है. कई जगहों तो यूरिया ना मिलने से नाराज किसान चक्का जाम भी कर रहे हैं. यूरिया खाद की इस महामारी के बीच छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. जहां, ''यूरिया नही हैं'' का पम्पलेट लगा कर शंकर ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा ब्लैक में खाद बेचा जा रहा था. जब कृषि उप संचालक ने शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे तो वहां से 37 बोरा यूरिया खाद जप्त किया है. 

यूरिया का चक्कर लगा रहें किसान
दरअसल, सरगुजा जिले में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान काफी परेशान हैं. इधर यूरिया खाद की कमी से धान की फसल पर संकट गहरा गया है. जहां किसान सहकारी समिति से लेकर ट्रेडिंग कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं. बावजूद इसके खाद नहीं मिल पा रहा है. इधर कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि अंबिकापुर शहर के खरसिया रोड स्थित शंकर ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा यूरिया खाद रखकर भी किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है.

यूरिया नहीं है का पोस्टर
जब कृषि विभाग के अधिकारियों ने शिकायत के आधार पर जांच किया तो दुकान के सामने यूरिया नहीं है का पोस्टर लगाकर गोदाम में 37 बोरा यूरिया खाद रखा हुआ था. जहां यूरिया खाद रखा गया था. उस गोदाम को कृषि विभाग के द्वारा सील कर दिया गया है. और कारण बताओं नोटिस दुकान संचालक को जारी कर जवाब मांगा गया है. वहीं दुकानदार द्वारा संतोषजनक जवाब नही आने पर आगे की कार्रवाई करने की बात कृषि विभाग के अधिकारियों ने कही है.

रिपोर्ट- सुशील कुमार बक्सला, जी मीडिया, सरगुजा

यूरिया के लिए हरदा में मारामारी, टोकन के बाद भी नहीं मिली खाद, गोदाम के बाहर हंगामा

