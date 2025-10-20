Advertisement
गोलियों से दीयों तक का सफर! सालों बाद नक्सलियों ने छोड़ी बंदूक, आतिशबाजी के साथ मनाई पहली दिवाली

Naxalites Diwali Celebration: इस दीपावली पर वो चेहरे भी मुस्कुराए, जो सालों तक जंगलों में बंदूक थामे रहे. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने पहली बार पुलिस और समाज के साथ दीप जलाकर त्योहार मनाया.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 20, 2025, 11:45 PM IST
Chhattisgarh Naxal News: दीपावली के मौके पर इस बार एक अलग ही नजारा देखने को मिला. जहां देशभर में लोग खुशियों के दीप जला रहे थे, वहीं सालों तक जंगलों में बंदूक लेकर घूमने वाले आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी इस त्योहार को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में आत्मसमर्पित नक्सलियों ने सबसे पहले मां लक्ष्मी की पूजा-अर्चना की, फिर जमकर आतिशबाजी करते हुए दीपावली का त्योहार मनाया. इस दौरान सभी के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी की झलक साफ दिख रही थी.

कई सालों तक जंगलों में रहकर हिंसा और डर के साए में जीने वाले इन नक्सलियों के लिए यह दीपावली बेहद खास रही. किसकोडो एरिया कमेटी के पूर्व सचिव सोनू हेमला ने बताया कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने गलत रास्ता चुना और अपने जीवन के कई कीमती साल बर्बाद कर दिए. उन्होंने कहा कि अब वो समाज की मुख्यधारा में लौट आए हैं और परिवार के साथ हर त्योहार मनाना चाहते हैं. सोनू ने कहा कि जब वो जंगल में थे, तब त्योहार का नाम तक भूल गए थे, लेकिन अब दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर उनके दिल में सुकून और उम्मीद दोनों हैं.

समाज के साथ करें नया जीवन शुरू 
आत्मसमर्पण करने वाले एक अन्य नक्सली ने कहा कि जंगल में न तो जीवन था और न ही सुकून, सिर्फ डर और हथियारों की आवाज थी. लेकिन अब मुख्यधारा में लौटने के बाद उन्हें असली आजादी महसूस हो रही है. उन्होंने बताया कि इस बार दीपावली उनके लिए किसी नए जन्म से कम नहीं. उनकी पत्नी ने भी उनके साथ सरेंडर किया और दोनों ने साथ मिलकर इस पर्व की खुशियां मनाईं. पुलिस ने भी सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए दीपावली की खास व्यवस्था की थी ताकि वे समाज के साथ नए जीवन की शुरुआत कर सकें.

समाज के साथ खुशियों की रोशनी
वहीं गरियाबंद में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां कभी इलाके में दहशत फैलाने वाले नक्सली अब आजादी की रोशनी में दीपावली मना रहे हैं. इनमें 8 लाख की इनामी नक्सली जानसी, जुनकी, वैजयंती, मंजुला और मैना भी शामिल थीं. कभी जिनके नाम से लोग कांपते थे, वही महिलाएं अब गरियाबंद के बाजार में आम महिलाओं की तरह दीपावली की खरीदारी करती नज़र आईं. उन्होंने बताया कि यह उनकी पहली "आजाद दीपावली” है, जहां न डर है, न बंदूक सिर्फ अपने परिवार और समाज के साथ खुशियों की रोशनी है.

