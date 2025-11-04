Advertisement
Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ में जवानों की छुट्टियां रद्द, नक्सलियों का होगा खात्मा, बस्तर में प्लान तैयार

Chhattisgarh News:  छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर नजर आ रही है, ऐसे में अब नक्सलियों के खात्में पर सीधा फोकस शुरू हो गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:58 AM IST
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे का प्लान तैयार
Naxalites in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्में के लिए फोर्स निर्णायक लड़ाई लड़ रही है. हाल के दिनों में नक्सलियों के कई बड़े कमांडरों ने भी सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद अब बस्तर में कुछ ही कमांडर बचे हैं, जिनके दम पर नक्सलियों का बचा हुआ संगठन है. ऐसे में सुरक्षाबलों ने अब नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया करने का प्लान बनाया है. बताया जा रहा है कि बस्तर में जवानों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं और अब फोर्स फिर से जंगलों में सर्चिंग अभियान चलाने की तैयारी में हैं, क्योंकि अब मानसून भी पूरी तरह से खत्म हो चुका है. 

बस्तर के 50 गांवों पर फोकस 

नक्सलियों के खात्में के लिए बनी मिशन 2026 की तय डेडलाइन में अब महज पांच महीने शेष हैं, ऐसे में फोर्स ने निर्णायक लड़ाई की तैयारियां तेज कर दी हैं. बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में बस्तर संभाग के 50 गांवों में बड़े स्तर पर सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, इस निर्णायक अभियान की शुरुआत बीजापुर जिले से की जाएगी, इसके लिए नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी के चुनिंदा जवानों की दस से अधिक टीमें गठित की गई हैं. ये टीमें नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाकों में गहराई तक जाकर ऑपरेशन को अंजाम देंगी. 

कर्रेगुट्टा की तर्ज पर होगा ऑपरेशन 

बताया जा रहा है कि इस अभियान में शामिल जवानों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं. उन्हें आदेश दिया गया है कि आगे की सूचना तक वे पूरी तरह ड्यूटी पर तैनात रहें. फोर्स की रणनीति यह है कि आने वाले कुछ महीनों में नक्सलियों की गतिविधियों को पूरी तरह खत्म कर संगठन की जड़ तक पहुंचा जाए. बताया यह भी जा रहा है कि इस बार का ऑपरेशन अबूझमाड़ और कर्रेगुट्टा में चले हालिया अभियानों की तर्ज पर होगा, क्योंकि अबूझमाड़ में फोर्स ने नक्सल संगठन के महासचिव बसवा राजू को ढेर कर अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर चुकी हैं, वहीं कर्रेगुट्टा में दुर्दांत नक्सली हिड़मा को पकड़ने की कवायद भी लगभग सफल हो चुकी थी, लेकिन वह ऐन वक्त पर भाग निकला था. उस मुठभेड़ में उसके 31 साथी मारे गए थे. 

गृहमंत्रालय को भेजी गई जानकारी 

बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी राज्य सरकार की तरफ केंद्र सरकार को भेज दी गई है. दोनों स्तरों पर अभियान की हर गतिविधि पर करीबी नजर रखी जा रही है. हालांकि, अधिकारी फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि करने से बच रहे हैं. मिशन 2026 की समयसीमा नजदीक आते ही बस्तर में यह अभियान सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे अहम माना जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इस निर्णायक कार्रवाई के बाद नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगेगा और बस्तर में शांति स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ेगा. 

chhattisgarh newsChhattisgarh hindi newsElimination of Naxalites

