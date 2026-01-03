Advertisement
आज है छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध लोकपर्व छेरछेरा, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, जानिए अनोखी परंपरा

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व 'छेरछेरा' आज पूरे प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला यह त्यौहार नई फसल की कटाई और अनाज के घर आने की खुशी का प्रतीक है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:39 AM IST
Cherchhera Kyu Manate Hai: छत्तीसगढ़ का पारंपरिक और मशहूर लोक पर्व छेरछेरा आज पूरे राज्य में भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. यह त्योहार हर साल पौष पूर्णिमा (हिंदू महीने पौष की पूर्णिमा) के दिन मनाया जाता है. बता दें कि भारत में हर त्योहार और लोक उत्सव के पीछे एक ऐतिहासिक कहानी होती है जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत को दिखाती है, जिसे पीढ़ियों से मनाया जा रहा है. छेरछेरा भी ऐसा ही एक लोक पर्व है. आइए जानते हैं इसकी अनोखी परंपराओं और इसे क्यों मनाया जाता है.

क्यों मनाया जाता है छेरछेरा?
लोक मान्यता के अनुसार, छेरछेरा त्योहार नई फसल की कटाई की खुशी में मनाया जाता है. किसान धान की कटाई और मड़ाई का काम पूरा करते हैं, जिसमें फसल को घर लाने के लिए लगभग दो महीने तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. फिर फसल की कटाई सफलतापूर्वक पूरी होने पर अपनी खुशी ज़ाहिर करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है.

जानिए अनोखी मान्यता
परंपरा के अनुसार इस दिन बच्चे और युवा लोगों की टोलियां, झोला या टोकरियां लेकर सुबह-सुबह घर-घर जाते हैं. लोकगीत गाते हुए वे अनाज का दान मांगते हैं. घरों की महिलाएं अपनी हैसियत के अनुसार चावल, अनाज या पैसे दान करती हैं. पुरानी मान्यताओं के अनुसार यह दान देवी शाकंभरी को चढ़ाया जाता है, जिन्हें अनाज और सब्जियों की देवी माना जाता है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से पूरे साल घर में खाने और धन की कोई कमी नहीं होती.

छेरछेरा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का एक सुंदर उदाहरण भी है. इस दिन ऊंच-नीच और जात-पात का भेदभाव मिट जाता है और लोग एक-दूसरे के द्वारे पहुंचकर खुशियां बांटते हैं. यह पर्व छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में अपनी मिट्टी, फसल और श्रम के प्रति सम्मान को भी उजागर करता है.

सीएम विष्णु देव साय ने दी बधाई
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छेरछेरा त्योहार के मौके पर छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, "छत्तीसगढ़ के लोक परब, दान-पुन्न के तिहार छेरछेरा के जम्मो प्रदेशवासी मन ला गाड़ा-गाड़ा बधई अउ सुभकामना."

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

