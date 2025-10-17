अब बस्तर में नक्सलवाद का अंत! आज सीएम के सामने रूपेश समेत 200 नक्सली फेकेंगे सभी हथियार

Naxalites Surrender in Bastar: छत्तीसगढ़ के बस्तर में अब नक्सलवाद का अंत हो चुका है. जो भी नक्सली बचे हैं, आज सीएम विष्णु देव साय के सामने अपने हथियार फेंक देंगे यानि सरेंडर कर देंगे. इनमें उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी रूपेश समते कई बड़े कैडर के लगभग 200 से ज्यादा नक्सली शामिल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि रूपेश अपने साथियों के साथ गुरुवार को मुख्यालय पहुंच गया है, पहले तो उसने बीजापुर पुलिस के सामने सरेंडर किया. उसके बाद आज जगदलपुर में सीएम साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा के सामने अपने हथियारों को फेंक देगा.

बता दें, कि नक्शलियों के आत्मसमर्पण का औपचारिक समारोह का आयोजन 17 अक्टूबर को सुबह 11 बजे, रिजर्व पुलिस लाइन जगदलपुर में किया जाएगा. नक्शलवाद को लेकर सीएम साय ने कहा कि बस्तर की वास्तविक शक्ति उसके लोगों की आत्मनिर्भरता, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सम्मान में निहित है. इन्हीं मूल्यों पर आधारित शासन की नीति ने अब दंडकारण्य के भीतरी इलाकों तक नई उम्मीद और परिवर्तन का संदेश पहुंचाया है. इस मौके पर बस्तर में नक्सल उन्मूल की दिशा में एक निर्णायक मोड पर प्रतीक बनेगा.

उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ हुए नक्सलमुक्त, बस्तर में शांति और विकास का नया युग Add Zee News as a Preferred Source माननीय केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी आपका आभार, आपने देशभर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की ऐतिहासिक सफलता को रेखांकित किया। बीते दो दिनों में 258 नक्सलियों का आत्मसमर्पण इस बात का प्रतीक है… https://t.co/qvsTR6zLSf — Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) October 16, 2025

सुरक्षा मोर्चे पर ठोस पहल

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासन ने न केवल सुरक्षा मोर्चे पर ठोस पहल की है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, संचार और आजीविका से जुड़े विकास कार्यों के माध्यम से स्थायी शांति की आधारभूमि भी तैयार की है. यह सफलता पुलिस और सुरक्षा बलों की रणनीतिक मुहिम, स्थानीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों, तथा जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की रचनात्मक भागीदारी का भी परिणाम है.

(रिपोर्टः सत्य प्रकाश, जी मीडिया)

