MP News Live: एमपी पुलिस भर्ती 2025 के आवेदन दोबारा शुरू, भोपाल के यासीन मछली को हाईकोर्ट से मिली राहत

MP News Today Live: मध्य प्रदेश में आज कई खबरें चर्चा में हैं, जिनमें राजनीति, अपराध और मौसम से जुड़ी कई बड़ी खबरें शामिल हैं. इसके अलावा, चाहे भोपाल की राजनीतिक हलचल हो या जिलों के स्थानीय अपडेट, हर छोटी-बड़ी हलचल पर नज़र रखी जा रही है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की पल-पल की ताजा घटनाओं की जानकारी भी आपको मिलेगी. ऐसे में राज्य की हर ब्रेकिंग न्यूज़ या बड़ी खबर जानने के लिए ZEE MP-CG से जुड़े रहें.

प्रमोशन आरक्षण की नई पॉलिसी पर रोक बरकरार

मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने नई प्रमोशन नीति के तहत अपना पक्ष रखा. सरकार ने बताया कि 2016 के बाद हुए प्रमोशन नई पॉलिसी के तहत लागू होंगे, जबकि 2016 से पहले के प्रमोशन पुराने नियमों के अनुसार मान्य रहेंगे. राज्य सरकार ने डीपीसी और प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अंतिम राहत देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला आने तक प्रमोशन प्रक्रिया पर रोक बनी रहेगी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार चाहे तो क्वांटिफेबल डेटा सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकती है. अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को होगी.

रिटायर्ड IAS-अनिल टुटेजा को मिली जमानत

रायपुर के नान घोटाला मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा रायपुर कोर्ट में पेश हुए. नान घोटाला मामले में दोनों पहले दिल्ली ईडी की रिमांड पर थे. रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें रायपुर ईडी विशेष कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने नान घोटाला मामले में दोनों को जमानत दे दी. हालांकि जमानत के बाद भी अनिल टुटेजा जेल में रहेंगे, क्योंकि वह शराब घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू के आरोपी हैं.

अब भोपाल पुलिस होगी हाई-टेक

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस अब हाई-टेक होगी और पुलिस की हर कार्रवाई कैमरे में कैद होगी. रात्रि गस्त के लिए 200 कैमरों का ऑर्डर दिया गया है. यह कदम पिपलानी में DSP के साले की मौत के बाद लिया गया सबक है. सभी कैमरों की निगरानी कंट्रोल रूम से रखी जाएगी.

पुलिस भर्ती में आवेदन फिर से शुरू

मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक के 7,500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी गई है. पहले इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई थी. उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब 16 अक्टूबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया दोबारा चालू कर दी गई है. नई अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 2025 तय की गई है. इच्छुक उम्मीदवार MPESB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

देश के इतिहास में सबसे बड़े नक्सल सरेंडर

छत्तीसगढ़ में आज देश के इतिहास में सबसे बड़े नक्सल सरेंडर की गवाह बनेगा. नक्सल लीडर रूपेश समेत करीब 200 नक्सली जगदलपुर के रिजर्व पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने आत्मसमर्पण करेंगे. इस अवसर पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. यह कदम नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

यासीन मछली को मिली जमानत

भोपाल में यासीन मछली और अमन दाहिया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. दोनों आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत दी गई है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि दोनों को संबंधित थाने में हर महीने की 10 और 25 तारीख को हाजिरी देना अनिवार्य होगा. यह जमानत न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने दी है. दोनों आरोपियों को ड्रग्स तस्करी के आरोप में भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने सुनवाई के बाद यह कहते हुए जमानत दी कि जांच पूरी हो चुकी है और अब आरोपी न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करें.