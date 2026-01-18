Advertisement
जगदलपुर में दर्दनाक हादसा, तालाब में गिरी स्कॉर्पियो, 3 युवकों की मौत; क्रिकेट खेलकर लौट रहे थे

Jagdalpur News: जगदलपुर कालीपुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. एक तेज़ रफ़्तार स्कॉर्पियो SUV बेकाबू होकर सड़क किनारे बने तालाब में गिर गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:12 PM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के कालीपुर इलाके में एक दुखद सड़क हादसा हुआ है. क्रिकेट खेलकर घर लौट रहे सात युवकों से भरी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे तालाब में जा घुसी. गाड़ी के डूबने से तीन युवकों की मौत हो गई. जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने बचाव अभियान शुरू किया. इस घटना से पूरे इलाके में मातम छा गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे थे सभी
बताया जा रहा है कि युवक क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे थे, तभी  कालीपुर के पास उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी बेकाबू होकर एक तालाब में गिर गई. इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए. रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन युवकों की मौत हुई है वो गाड़ी के आगे वाली सीट पर बैठे थे.

इलाके में पसरा मातम
मृतकों की पहचान भावेश नागे, शेखर नागे और मनीष नेवार के रूप में हुई है. इस दुखद हादसे से पीड़ितों के परिवार गहरे सदमे में हैं, और पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: रायपुर में DEO ऑफिस में भीषण आग, फाइलें हुईं स्वाहा, बुझने के बाद भी निकल रहा धुंआ

 

जशपुर में भी भीषण हादसा
उधर, जशपुर ज़िले के फरसाबहार थाना क्षेत्र में सिकरीमा के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. माटीपहाड़ छर्रा से जशपुर जा रही एक यात्री बस अचानक बेकाबू होकर पलट गई. बस में लगभग 40 यात्री सवार थे. बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक एक कुत्ता आ जाने से उसे बचाने की कोशिश में ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया, जिससे यह हादसा हुआ. इस घटना में करीब आधा दर्जन यात्री घायल हो गए. घायलों को तुरंत एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों की मदद से पास के हेल्थ सेंटर ले जाया गया. सभी घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है. पुलिस मामले की जांच कर रही है कि ये हादसा कैसे हुआ.

