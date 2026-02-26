छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को डबल झटका: मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर, महिला नक्सली का सरेंडर

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को ढेर किया है. बीजापुर जिले में इंद्रावती नदी के पास माओवादियों को होने की जानकारी मिली थी. जिसके बाद इस इलाके में 26 फरवरी को सुबह से ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था. यहां अभियान के दौरान गुरुवार सुबह इंद्रावती नदी क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो नक्सलियों को ढेर किया है. इसके अलावा पखांजूर में एक बड़ी महिला नक्सली ने सरेंडर कर दिया है. ऐसे में नक्सल मोर्चे पर यह बड़ी सफलता मानी जा रही है.

बीजापुर जिले में चला ऑपरेशन

बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव ने बताया कि सुबह से ही नक्सलियों मुठभेड़ शुरू हो गई थी. जहां सर्चिंग के दौरान 2 वर्दीधारी माओवादी के शव मिले हैं. इसके अलावा मौके से एसएल रायफल, इन्सास रायफल और 12 बोर रायफल मिले हैं. इसके अलावा विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री बरामद हुई है. बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम का कहना है कि क्षेत्र मे सर्च अभियान जारी है. ऑपरेशन पूरा होने के बाद और जानकारी दी जाएगी. बताया जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षाबलों की टीम लगातार सर्चिंग में जुटी है.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजापुर में बड़ी सफलता

बीजापुर जिले में नक्सल संगठनों को लेकर लगातार बड़ी सफलता मिल रही है. बीजापुर जिले में 1 साल में 232 नक्सली मारे गए है. यह जानकारी बीजापुर एसपी डॉ जितेंद्र कुमार यादव की तरफ से दी गई है. उन्होंने बताया कि 2025 में अलग-अलग मुठभेड़ में अब तक 163 माओवादी ढेर हुए हैं, जबकि 2026 से अब तक 11 माओवादी ढेर हो चुके हैं. ऐसे में बीजापुर जिले में भी नक्सलियों को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है.

पखांजूर में महिला नक्सली का सरेंडर

इसके अलावा पखांजूर में बड़ी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है. बताया जा रहा है कि डीव्हीसीएम रेंक की महिला नक्सली मासे बरसा ने कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक के सामने सरेंडर कर दिया. मासे बरसा अपनी एके-47 बंदूक लेकर पहुंची थी, जहां उसने आत्मसमर्पण किया. वह साल 2003 से नक्सल संगठन में एक्टिव थी. महिला नक्सली उत्तर बस्तर और अबूझमाड़ में लगातार काम कर रही थी. नक्सली मल्लेश के बाद अब मासे बरसा के सरेंडर से कांकेर जिला नक्सलमुक्त होने के कगार पर पहुंच गया है. क्योंकि यहां लगातार नक्सलियों का सरेडर जारी है.

ये भी पढे़ंः CG में बड़े नक्सली ने किया सरेंडर, एके-47 के साथ पहुंचा BSF कैंप, अब 23 सक्रिय

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!