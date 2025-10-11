Advertisement
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

भीख मांगने वाले निकले अपहरणकर्ता, 10 साल के बच्चे का अपहरण करने को कोशिश, भीड़ ने आरोपियों को जमकर पीटा

CG Crime News-डोंगरगढ़ में भीख मांग रहे संदिग्धों ने 10 साल के बच्चे को अगवा करने की कोशिश की. बच्चे ने मौके पर खुद को छुड़ाया और परिजनों को रोते हुए इस घटना की जानकारी दी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को पकड़ा और उनकी जमकर पिटाई लगा दी.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:32 PM IST
Kidnapper Became Beggers-छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में भीख मांग रहे दो संदिग्ध युवकों ने एक 10 साल के बच्चे को अगवा करने को कोशिश की. बच्चे ने हिम्मत और सूझबूझ से काम लेते हुए खुद को छुड़ाया और भागकर परिजनों को इस घटना की जानकारी दी. बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले के लोगों की भीड़ जमा हो गई. करीब दो घंटो बाद लोगों ने दोनों युवकों को जंगल की ओर भागते समय पकड़ लिया. भीड़ ने दोनों को पकड़कर उनकी जमकर पिटाई कर दी. इसके बाद पुलिस को सौंप दिया.  दोनों युवक महाराष्ट्र के सालेकसा क्षेत्र के निवासी हैं.

बाहर खेल रहा था बच्चा
जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 22 निवासी मनीष लहरे शनिवार सुबह रोज की तरह घर के बाहर खेल रहा था. गली में बच्चों की चहल-पहल थी तभी दो अजनबी युवक वहां पहुंचे. दोनों युवकों ने काले और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे. वे हाथ में एक चादर लेकर भीख मांग रहे थे. इसी बीच किसी बड़े व्यक्ति को आसपास न देखकर दोनों युवकों ने मनीष को पकड़ लिया और मुंह दबाकर भागने लगे. 

खुद को छुड़ाकर घर पहुंचा बच्चा
10 साल के मनीष इस स्थिति में हिम्मत से काम लिया और हार नहीं मानी. उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और दौड़ लगाते हुए घर पहुंचा. मनीष ने रोते हुए पिता और मोहल्ले को लोगों को इस घटना की जानकारी दी. बच्चे की बात सुनकर लोग संदिग्ध युवकों की तलाश में निकल पड़े. करीब दो घंटे की खोजबीन के बाद ग्राम चौथना के पास जंगल की ओर भागते दोनों संदिग्धों को लोगों ने घेराबंदी कर पकड़ लिया. 

लोगों ने मारपीट कर पुलिस को सौंपा
दोनों युवकों को पकड़कर लोगों ने उनक जमकर धुनाई कर दी. इसके बाद 112 पुलिस को सूचना देकर आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने दोनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जांच में पता चला है कि दोनों युवक महाराष्ट्र के सालेकसा क्षेत्र के निवासी हैं. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों किसी संगठित गिरोह से जुड़े हैं या डोंगरगढ़ में किसी विशेष मकसद से आए थे.

chhattisgarh newscg crime newsLatest News

