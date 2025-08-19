छत्तीसगढ़ की अनोखी तस्वीर, दो नदियों के संगम से बनी प्रकृति की पेंटिंग, एक मटमैली, दूसरी हरी

Tandula and Shivnath River: छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का दौर जारी है, ऐसे में नदियां भी उफान पर हैं. लेकिन दुर्ग जिले के भरदा गांव से एक ऐसी तस्वीर आई है, जिसे सब प्रकृति का कमाल कह रहे हैं, क्योंकि इस गांव में शिवनाथ और तांदुला नदियों का संगम हुआ था, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि दोनों नदियों के पानी कलर अलग-अलग था. शिवनाथ नदी का पानी मटमैला भूरा दिखाई दे रहा था, जबकि तांदुला नदी का पानी पूरी तरह से चमकदार हरे रंग का दिख रहा था. यह नजारा जितना सुंदर है, उतना ही वैज्ञानिक भी था. जिससे इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रही है.

दुर्ग जिले में दिखा नजारा

दुर्ग जिले में शिवनाथ और तांदुला नदियों के पानी का रंग अलग-अलग होने पर भूजल वैज्ञानिक बताते हैं कि वर्षा ऋतू में ज्यादातर नदियों का पानी मटमैला या फिर भूरा हो जाता है. क्योंकि तेज बहाव में मिट्टी बहकर आती है जबकि रेत और गाद भी पानी में मिल जाती है. जिससे पानी गंदा दिखने लगता है. शिवनाथ नदी का पानी इसलिए मटमैला दिख रहा है, क्योंकि ऐसा ही दूसरी नदियों का भी पानी होता है.

इस वजह से हरा था तांदुला का पानी

वहीं तांदुला नदी का पानी हरे रंग का था. दरअसल, इस नदी के पानी में कम गाद होती है, क्योंकि नदी के कैचमेंट में पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा हो तो बारिश में गाद नहीं मिलती, जो पानी को साफ रखती है और लगातार पड़ने वाली सूर्य की रोशनी इसके रंग को हरा और चमकदार बनाती है, जबकि एक रीजन यह भी होता है कि कभी-कभी पानी में शैवाल ज्यादा मात्रा में बहकर आते हैं, जिससे पानी हरा दिखाई देने लगता है. यही वजह रहा कि तांदुला का पानी हरा था.

ऐसे में दुर्ग जिले के भरदा गांव पर बने पुल के बीच में इन नदियों का संगम हुआ तो उनका रंग अलग-अलग दिखाई दे रहा था. ड्रोन से लगी गई तस्वीर में यह रंग अलग-अलग दिखा. जिससे एक अनोखा नजारा देखने को मिला. जिससे यह तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. (सोर्स दैनिक भास्कर)

