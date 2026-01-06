सामने आएगा कुटुमसर गुफा का वो अनदेखा हिस्सा जिससे पूरी दुनिया थी अनजान, खुलेंगे कई गहरे राज; इस तारीख से होगी पर्यटकों की एंट्री

CG News: कुटुमसर गुफा का अनदेखा हिस्सा पर्यटकों के लिए सार्वजनिक करने की तैयारी है . यहां रिकॉर्ड तोड़ पर्यटकों के पंहुचने की संभावना जताई गई है. जानिए कब से पर्यटक गुफा के अनदेखे हिस्से का कर सकेंगे दीदार.
Trending Photos
Kutumsar Gufa: बस्तर स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में स्थित लाखों वर्ष पुराना कुटुमसर गुफा जो टूरिज्म के लिहाज से बहुत ही लोकप्रिय जगह मानी जाती है एक बार फिर टूीरिस्ट को अपने अनदेखे हिस्से से चौकाने वाली है. जी हां, कुटुमसर गुफा का अनदेखा हिस्सा जल्द ही आम पर्यटकों के लिए खोला जाएगा. इस क्षेत्र में स्थित गुफा को "ग्रीन केव" के नाम से जाना जा रहा है.
कुटुमसर गुफा का अनदेखा हिस्सा
कुटुमसर गुफा के दूसरे हिस्से में मौजूद ग्रीन केव जनवरी के अंत तक पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. ग्रीन केव कुटुमसर परिसर के कंपार्टमेंट क्रमांक 85 में स्थित है, इस गुफा की खास पहचान इसकी दीवारों और छत से लटकती चूने की प्राकृतिक आकृतियां हैं जो दर्शकों के लिए खास अनुभव होगी. गुफा का ये हिस्सा कई दशकों से आम नागरिक के लिए अनजान था जिसे अब सार्वजनिक किया जा रहा है.
खास हैं दीवारें और छत
ग्रीन केव की दीवारें और छत बेहद खास है. दीवारों और छत से लटकती चूने की प्राकृतिक आकृतियां हैं, जिन पर हरे रंग की सूक्ष्मजीवी परतें पाई जाती हैं, इसी वजह से इसे ग्रीन केव नाम दिया गया है. ये गुफा लाइमस्टोन से बना हुआ है और कांगेर घाटी क्षेत्र की सबसे दुर्लभ और आकर्षक गुफाओं में शामिल है.
इस दिन से होगी पर्यटकों की एंट्री
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक नवीन कुमार ने बताया कि साल 2025 में जनवरी से नवंबर तक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में घूमने पंहुचने वाले पर्यटकों की संख्या 2 लाख 43 हजार थी जबकि साल के आखिरी महीने में यह आंकड़ा 3 लाख तक पहुंच गया था. वहीं साल 2026 में यहां 3 लाख से भी ज्यादा टूरिस्ट आने की उम्मीद है. पर्यटकों की सुरक्षा मानदंडों के साथ जनवरी महीने के बाद ग्रीन केव पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी. रिपोर्ट: अनूप अवस्थी, बस्तर
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.