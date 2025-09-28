छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में मिला अर्बन नक्सल नेटवर्क, क्या होता है यह संगठन, कैसे करता है काम

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ पुलिस ने रायपुर में एक नक्सली दंपत्ति को गिरफ्तार किया था, जो करीब पांच सालों से रायपुर के चंगोराभाठा इलाके में पहचान छुपाकर रह रहे थे. इनकी गिरफ्तारी के बाद कोरबा शहर से भी एक नक्सली गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले भी छत्तीसगढ़ बीते कुछ सालों में अलग-अलग शहरों से नक्सलियों और उनके मददगारों की गिरफ्तारियां होती रही है, जिससे पुलिस को पता चला है कि छत्तीसगढ़ के पांच जिलों तक यह अर्बन नक्सल नेटवर्क सक्रिए था, जो शहरी व्यवस्था में नक्सली संगठन के काम करते हैं. फिलहाल पुलिस ने रायपुर से गिरफ्तार नक्सली दंपती जग्गू उर्फ रमेश कुरसम और कमला कुरसम को पकड़ा है, जिनसे कई जानकारियां मिल सकती हैं.

कोरबा से पकड़ा गया नक्सली

दरअसल, कोरबा शहर में भी एक नक्सली पकड़ा गया है. एसआईए ने कोरबा में छापा मारकर नक्सली रामा इचा को गिरफ्तार किया है, नक्सली रामा कोयला खदान में काम कर मजदूर संगठनों से जुड़ा हुआ था, जो लगातार रायपुर के चंगोराभाठा में पकड़े गए नक्सली दंपत्ति के संपर्क में था. उसे भी पुलिस कल शाम बिलासपुर कोर्ट में रिमांड पर ले गई थी. बताया जा रहा है कि बिलासपुर में कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया गया है. जिससे धीरे-धीरे यह नेटवर्क खुलता जा रहा है.

पांच जिलों में सक्रिए

रायपुर कोरबा से पहले राजनांदगांव, गरियाबंद जैसे जिलों में भी नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद यह जानकारी सामने आई है. नक्सलियों का अर्बन नक्सल नेटवर्क पांच जिलों तक फैला हुआ है. जबकि नक्सलियों ने भी अपने पत्र में नक्सलियों के शहरी नेटवर्क होने की पुष्टि की थी. 23 सितंबर को नक्सलियों की तरफ से जो पत्र जारी हुआ था, उसमें नक्सलियों ने अपने साथी का शहर से गिरफ्तार होने का आरोप लगाया था. जिससे यह माना जा रहा है कि यह नेटवर्क शहर से भी काम करता था. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है, क्योंकि नक्सलियों की कई जानकारियां सामने भी आ सकती है.

क्या होता है अर्बन नक्सल

दरअसल, अर्बन नक्सल नेटवर्क नक्सलियों का ऐसा ग्रुप होता है जो शहरी इलाकों में काम करता था. यानि जो शहरों में रहते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलियों की मदद करते हैं, ये लोग नक्सलियों की विचारधारा को शहरी इलाकों में फैलाते हैं, इसके अलावा फंड जोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट, हथियार सपोर्ट, के साथ-साथ नक्सलियों को कानूनी मदद तक उपलब्ध कराते हैं. बताया जाता है कि शुरुआत में नक्सली संगठन जंगलों तक ही सीमित थे, लेकिन 2004 में माओवादियों के संगठन सीपीआई ने नक्सल आंदोलन को जंगलों से शहरों की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया. जिसे अर्बन नक्सल कहा जाने लगा. बताया जाता है कि 2004 में एक पत्र भी जारी हुआ था, जिसमें लिखा गया था 'अर्बन पर्सपेक्टिव' यानि शहरी संगठनों में नक्सल संगठनों की जड़े मजबूत करना है.

शहरों में नक्सलियों ने अपने संगठन में छात्र, मजदूर, महिलाएं, मिडिल क्लास कर्मचारी और अल्पसंख्यक समाजों को जोड़ने की रणनीति बनाई थी. आज भी देश में छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई जैसे शहरों में नक्सल समर्थकों की सक्रिएता दिख जाती है.

