बस्तर की हवा में फैला वायरल इंफेक्शन का प्रकोप, हर दिन 800 मरीज पहुंच रहे अस्पताल
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2875362
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhChhattisgarh

बस्तर की हवा में फैला वायरल इंफेक्शन का प्रकोप, हर दिन 800 मरीज पहुंच रहे अस्पताल

CG News: बस्तर में वायरल इंफेक्शन के मरीजों की संख्या बढ़ी है. महारानी अस्पताल में, रोजाना 700-800 मरीज सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण के साथ पहुंच रहे हैं.

 

Written By  Zee News Desk|Edited By: Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

Bastar Viral Disease News: बस्तर में बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है. तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों के मामले तेजी से बढ़े हैं. महारानी अस्पताल में, बदलते मौसम की मार की वजह से रोजाना 700 से 800 मरीज पहुंच रहे हैं. इनमें वायरल इंफेक्शन के मरीजों की संख्या ज्यादा है. बस्तर के मौजूदा हालात को देखते हुए डॉक्टर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.

बस्तर में वायरल बुखार का खतरा
कभी बारिश तो कभी निकल रही धूप की वजह से पूरे छत्तीसगढ़ में धूप झांव जैसी स्थिति बनी हुई है. इस धूप झांव जैसी स्थिति की वजह से तापमान में लगातार गिरावट और बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. इसी को दखते हुए बस्तर में वायरल बुखार का खतरा मंडरा रहा है. यहां तापमान में लगातार हो रही वृद्धि और गिरावट का वजह से महारानी अस्पताल में रोजाना 700 से 800 मरीज पहुंच रहे हैं. ये सभी 800 मरीज मौसमी बीमारी की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं.

मौसम की वजह से वायरल एक्टिव
बस्तर के महारानी अस्पताल के मौजूदा स्थिति पर,  अस्पताल के अधीक्षक डॉ. संजय प्रसाद ने जानकारी दी कि बस्तर में तापमान के उतार-चढ़ाव की वजह से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ा है. बदलते मौसम की वजह से वातावरण में सक्रिय हुआ वायरस लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है. ऐसे में जिन लोगों की इम्युनिटी कमजोर है वे सर्दी बुखार के जल्दी शिकार हो रहे हैं. वहीं जिनकी इम्युनिटी स्ट्रांग उनमें सर्दी बुखार से लड़ने की झमता अधिक है. 

अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार
डॉ. संजय ने आगे बताया कि ऑन एवरेज अस्पताल के ओपीडी में रोजाना 700-800 मरीज अपना इलाज करवाने आ रहे हैं. इनमें बुखार के मरीज खासकर वायरल इंफेक्शन के मरीजों की संख्या अधिक है. हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी लाइन भी देखी जा सकती है. ऐसे मरीजों में सर्दी, खांसी और बुखार जैसे लक्षण दिखाई दै रहे हैं. हालांकि डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि अस्पताल में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए सभी आवश्यक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, और मरीजों का समय पर उपचार किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश की हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. बस्तर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार

रिपोर्ट: अनूप अवस्थी, Z मीडिया, बस्तर

TAGS

bastar news hindi

Trending news

bastar news hindi
बस्तर की हवा में फैला वायरल इंफेक्शन का प्रकोप, हर दिन 800 मरीज पहुंच रहे अस्पताल
mp news
Raisen News: 'कुछ लोग खुद को बॉस समझते हैं'...MP में राजनाथ सिंह का ट्रंप पर वार!
ujjain news
आधी रात को गधे पर सवार होकर भूतिया जगह पर घूमता रहा शख्स, जानें इसकी अजीब वजह
mp news
सिंगरौली में नेताओं के लिए अलग नियम? कल हेलमेट बांटे, आज खुद बिना हेलमेट निकाली...
Seoni News
पानी-पानी हुआ सिवनी! बारिश के बाद नदी-नाले उफान पर, अंडर ब्रिज में भरा पानी
khandwa news hindi
मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म में रचाई शादी, कहा सनातन धर्म में महिलाओं को मानते देवी!
Bilaspur News
बिलासपुर में घर में रखा सिलेंडर बन गया बम! हुआ जोरदार धमाका, घरवालों का क्या हुआ?
mp news
CCTV में भी नहीं मिला अर्चना का सुराग! ट्रेन से रहस्यमय तरीके से हुई थी गायब
bhopal news
भोपाल में 'ऑपरेशन मजनू' शुरू, लड़कियों के आसपास मंडराने वालों की अब खैर नहीं
narsinghpur news
नरसिंहपुर में पति ने पत्नी की इज्जत को किया तार-तार! बीच सड़क पर कपड़े उतारकर पीटा
;