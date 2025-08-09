Balrampur News: 'डॉक्टर ने पीने को कहा है', नशे में धुत मास्टर चड्डा पहनकर पहुंचा स्कूल

Balrampur Viral News: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां वाड्रफनगर ब्लॉक के रूपपुर प्राथमिक स्कूल में पदस्थ प्रधानपाठक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गए. इतना ही नहीं, मास्टरजी नशे की हालत में सिर्फ हाफ पैंट और भगवा कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचे. यह देखकर हर कोई हैरान रह गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: Raipur News-रक्षाबंधन पर 'एक पैग पर एक फ्री' ऑफर, राजधानी में शराब पर बवाल, बजरंग दल की हुई एंट्री

नशे में धुत मास्टर हाफ पैंट पहनकर पहुंचा स्कूल

दरअसल, बलरामपुर ज़िले के वाड्रफनगर ब्लॉक के रूपपुर प्राथमिक विद्यालय में उस समय हंगामा मच गया जब एक प्रधानपाठक नशे की हालत में स्कूल पहुंच गए. प्रधानपाठक का नाम मनमोहन सिंह बताया जा रहा है जो सिर्फ़ हाफ पैंट और भगवा कपड़े पहने हुए नशे की हालत में स्कूल पहुंच गया था जिस पर 'बोल बम' लिखा था. यह पूरी घटना शुक्रवार की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की बात कही है.

डॉक्टर ने कहा है पीने को

बता दें कि जब ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक मनमोहन सिंह से पूछा कि वह नशे की हालत में स्कूल क्यों आए हैं, तो उन्होंने बड़ा ही अजीब तर्क दिया. हेडमास्टर ने कहा कि उनका इलाज चल रहा है और डॉक्टर ने उन्हें दवा के तौर पर रोजाना 100 से 200 ग्राम शराब पीने की सलाह दी है. वायरल वीडियो में वह स्कूल में मेज पर पैर रखकर आराम करते और बाद में छात्रों को पढ़ाते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से फैल रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि मनमोहन सिंह पहले भी कई बार नशे की हालत में स्कूल आ चुके हैं. स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक समय का पालन नहीं करते हैं, जिसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में फिर अटका मंत्रिमंडल विस्तार ! विदेश गए राज्यपाल, दावेदारों को कितना इंतजार ?

चेतावनी नोटिस

गौरतलब है कि प्रधानपाठक पहले भी शराब पीकर विद्यालय आने के मामले में दो बार कार्रवाई का सामना कर चुके हैं. वहां अब शिकायत मिलने के बाद वाड्रफनगर विकासखंड के शिक्षा अधिकारी ने उन्हें अंतिम चेतावनी का नोटिस जारी किया है. (सोर्स- नई दुनिया)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!