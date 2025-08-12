कांग्रेस ने मस्जिदों पर तिरंगा फहराने के वक्फ बोर्ड के आदेश को बताया राजनीतिक स्टंट, BJP से पूछा सवाल

Tiranga Hoisting In Mosque: छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक इस साल 15 अगस्त पर हर मस्जिद पर, मदरसा और दरगाह पर तिरंगा लहराया जाएगा. इस साल स्वतंत्रता दिवस को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड का ये आदेश अब विवाद बनता दिख रहा है. वक्फ बोर्ड का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रीय पर्व है, इसके महत्व को समझना चाहिए और सभी को मनाना चाहिए. इसपर कांग्रेस ने इसे बीजेपी का नया एजेंडा बताया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा ये भाजपा का नया राजनीतिक प्रोपोगेंडा है. आज तक ऐसा नहीं हुआ तो अब क्यूं.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का बड़ा आदेश, 15 अगस्त को सभी मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों पर फहराया जाए तिरंगा

दीपक बैज का बयान

वहीं बीजेपी के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का बयान आया. उन्होंने कहा अपना तिरंगा जनता स्वयं लगा सकती है. बीजेपी नया प्रोपोगेंडा कर रही है. RSS कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया गया. एक तरफ बीजेपी हर घर तिंरगा अभियान चला रही है. इस बीच राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी कर दिया जिसमें लिखा था "इस साल 15 अगस्त 2025 को हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. इस बार राष्ट्रीय पर्व पर छत्तीसगढ़ की सभी मस्जिद, मदरसा और दरगाह के मुख्य द्वार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए. स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें तथा देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे का परिचय देते हुए इस अवसर की गरिमा बनाए रखें. वक्फ बोर्ड के इस आदेश को कांग्रेस बीजेपी का एजेंडा बता रही है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में ITI में एडमिशन का मौका, 13 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू, जानें कब तक कर सकते हैं अप्लाई

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड ने आदेश जारी कर कहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में तिरंगा फहराया जाए. बोर्ड ने अपील की है कि इस राष्ट्रीय पर्व के महत्व को समझते हुए सभी संस्थाएं ध्वजारोहण करें और सम्मान के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाएं. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने कहा, "तिरंगा हमारा सम्मान और गौरव है, इसलिए शहर की सभी मस्जिदों में तिरंगा फहराया जाना चाहिए."