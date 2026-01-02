Advertisement
माडवी हिड़मा का राइट हैंड, PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर, 50 लाख का इनामी... कौन है बारसे देवा?

Chhattisgarh News-छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन की कमर तोड़ने के लगातार प्रयास जारी हैं. इसी कड़ी में माओवादी संगठन के सबसे बड़े नाम बारसे देवा के सरेंडर की खबर है. बारसे देवा का सरेंडर नक्सली सगंठन के लिए बड़ी हार है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Jan 02, 2026, 12:53 PM IST
माडवी हिड़मा का राइट हैंड, PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर, 50 लाख का इनामी... कौन है बारसे देवा?

Who is Barse Deva-बस्तर में लाल आतंक की कमर लगभग टूट चुकी है. बस्तर इलाके में नक्सलियों की सबसे खतरनाक मिलिट्री विंग PLGA बटालियन नंबर 1 अब लगभग खत्म हो चुकी है. बारसे देवा इसके पीछे बड़ा कारण है. नक्सली बारसे देवा के सरेंडर की जानकारी है, यह संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. 50 लाख का इनामी नक्सली बारसे देवा पिछले एक दशक में सुरक्षा बलों पर कई घातक हमले कर चुका है. हिड़मा के एनकाउंटर के बाद नक्सली संगठन का नेटवर्क बिखरने लगा. उसने ही बारसे देवा को PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया था. 

हिड़मा का करीबी हे बारसे देवा
इनामी नक्सली बारसे देवा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूवर्ती गांव का रहने वाला है, इसी गांव का माड़वी हिड़मा भी था. 2 साल पहले जब हिड़मा को सेंट्रल कमेटी में शामिल किया गया था. इसके बाद हिड़मा ने ही बारसे देवा को PLGA बटालियन नंबर 1 का कमांडर बनाया था. बारसे देवा पहले डिजाइनगर कमेटी का कैडर था, इसके बाद उसे प्रमोशन मिला और वह कमांडर बना. बारसे देवा को नक्सली हिड़मा का राइट हैंड माना जाता था. 

कई चीजों में देवा है एक्सपर्ट
देवा को कई चीजों में महारथ हासिल है. वह घातक हथियारों को एक्सपर्ट है. उसे उडिया, तेलुगु, मराठी, हिंदी का ज्ञान है, मीडिया स्किल्स, नक्सलियों की प्रेस टीम में काम किया है. देवा मीडिया हैंडलिंग में माहिर है. कहा जाता है कि देवा बैरेल ग्रेनेड लॉन्चर बनाने में माहिर है, उसने कई नक्सलियों को प्रेशर बम और देसी बम बनाने की ट्रेनिंग दी. 

इन हमलों में शामिल रहा है देवा
बारसे देवा छत्तीसगढ़ में हुए कई हमले में शामिल रहा है. उसने कई हमलों की पटकथा भी लिखी. 25 मई 2013 में झीरम घाटी हमले में देवा शामिल था, इस हमले में बड़े कांग्रेस नेताओं की हत्या की गई थी. 26 अप्रैल 2023 में अरनपुर नक्सली हमले में शामिल रहा, जिसमें 10 जवान शहीद हुए थी. इसके अलावा सुकमा और दंतेवाड़ा के कई हमलों में फ्रंटलाइन लीडर रहा. 

खतरनाक मानी जाती है बटालियन नंबर 1
बस्तर में लगातार हो रहे एनकाउंटर से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है. बढ़ते दबाव और एनकाउंटर के चलते बटालियन लगभग टूट गई है. बता दें कि नक्सिलयों की बटालियन नंबर 1 को नक्सल संगठन की सबसे खतरनाक टीम माना जाता है, इसी का बारसे देवा कमांडर था. इस बटालियन का तीन जिले दंतेवाड़ा, बाजीपुर और सुकमा जिलों में ज्यादा प्रभाव रहा है. नक्सलियों की इस टीम में AK-47, इंसास, SLR, स्नाइपर गन जैसे हथियारों से लैस नक्सली थे. बारसे देवा के सरेंडर के बाद इस बटालियन को लगभग खत्म माना जा रहा है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhattisgarh newsCG Newsnaxali barse deva

