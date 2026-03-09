घर में बच्चे नहीं हो रहे...पिता को कैंसर, जादू-टोना के शक में महिला को उतारा मौत के घाट, पति समेत 4 गिरफ्तार

Chhattisgarh Crime News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया है. जादू-टोना के महज शक में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में महिला के पति सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना थाना सन्ना क्षेत्र के ग्राम गट्टी महुआ की बताई जा रही है.जहां अंधविश्वास ने एक निर्दोष जीवन को छीन लिया. मृतका की पहचान गोईदी बाई (उम्र 48 वर्ष) के रूप में हुई है, जो ठूपन राम की पत्नी थीं.

घटना की शुरुआत 5 मार्च 2026 को हुई, जब गोईदी बाई और उनकी सौतन फूला बाई (48 वर्ष) के बीच किसी बात पर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट भी हुई. इसके बाद ठूपन राम और फूला बाई खेत की ओर चले गए, जहां सुनील राम (23 वर्ष) और उसकी पत्नी सुरन्ती बाई (22 वर्ष) एक झोपड़ी में बैठे थे. गोईदी बाई बर्तन धोने के लिए कुएं की ओर जा रही थीं, तभी ठूपन राम ने उन्हें फुसलाकर उसी झोपड़ी में ले गए. वहां चारों ने मिलकर हड़िया (चावल से बना शराब) पी. इसी दौरान सुनील राम ने गोईदी बाई पर गंभीर आरोप लगाया कि उसके कारण ही उसके घर में बच्चा नहीं हो रहा है और उसके पिता को कैंसर हुआ है. यह सब गोईदी बाई के जादू-टोना की वजह से है.

बाल पकड़ जमीन पर पटका

शक के आधार पर सुनील राम ने गोईदी बाई के बाल पकड़कर उन्हें जमीन पर पटक दिया. ठूपन राम और फूला बाई ने उनके हाथ-पैर पकड़ लिए. फिर सुरन्ती बाई के कहने पर सुनील राम और सुरन्ती बाई ने मिलकर लकड़ी के डंडे को गोईदी बाई के गुप्तांग में डाल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. आरोपियों ने शव को घर लाकर बिस्तर पर रखा और ऊपर कंबल डाल दिया, ताकि मामला छिप सके. 6 मार्च 2026 को गोईदी बाई के भाई सहलू राम ने थाने में सूचना दी कि उनकी बहन घर में मृत पड़ी मिली है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. घटनास्थल पर खून के निशान और गुप्तांग में गंभीर चोट के निशान मिले.

पुलिस ने मामला दर्ज किया

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण कठोर वस्तु से गुप्तांग में चोट (होमिसाइडल) बताया गया. मामले में पुलिस ने बी.एन.एस. की धारा 103(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया. गहन पूछताछ और गवाहों के बयानों से पूरा खुलासा हुआ. आरोपियों ने अपराध कबूल लिया. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल लकड़ी का डंडा भी बरामद कर लिया. चारों आरोपियों, ठूपन राम, फूला बाई, सुनील राम और सुरन्ती बाई को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. इस मामले पर पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. समाज को जागरूक होने और अंधविश्वास से दूर रहने की जरूरत है.

रिपोर्टः शिव प्रताप सिंह राजपूत, जशपुर

