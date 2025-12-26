छत्तीसगढ़ की योगिता मंडावी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, सीएम ने भी दी बधाई

Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar: छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले की प्रतिभाशाली लड़की योगिता मंडावी ने जूडो खेल में प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है. छत्तीसगढ़ में बाल कल्याण परिषद द्वारा संचालित बालिका गृह, कोंडागांव में पली बढ़ी योगिता को उनकी उल्लेखनीय खेल उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राष्ट्रीय सम्मान देकर सम्मानित किया. बता दें कि योगिता ने अपने हौसले और मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया है.

बताया जा रहा है कि बालिका गृह में रहकर जीवन की चुनौतियों का सामना करने वाली योगिता मंडावी ने बहुत कम उम्र में जूडो खेल में अपनी अलग पहचान बनाई. मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रदेश स्तर पर खुद को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल कर लिया. इसके बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतकर उन्होंने यह दिखा दिया कि अनुशासन, कठिन अभ्यास और आत्मविश्वास से बड़े सपनों को भी साकार किया जा सकता है.

नई दिल्ली में मिला सम्मान

वहीं योगिता की मेहनत और उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर तब पहचान मिली, जब उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया. इस मंच पर देशभर से आए प्रतिभाशाली बच्चों को खेल, कला, नवाचार और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

सीएम ने भी की सराहना

वहीं सीएम विष्णु देव साय ने योगिता के उज्जवल भविष्य की कामना की. सीएम ने कहा कि ऐसे बच्चे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनते हैं. योगिता की सफलता बालिका गृह और बाल कल्याण संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के लिए उम्मीद की ई किरण है. उन्होंने यह साबित किया है कि संसाधनों की सीमाएं नहीं, बल्कि सपनों के प्रति लगन और परिश्रम ही सफलता का वास्तविक आधार है.

