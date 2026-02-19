बर्थडे सेलिब्रेशन की आड़ में युवकों ने उड़ाई कानून की धज्जियां, हाईवे बलॉक कर काटा केक; एंबुलेंस को भी नहीं दिया रास्ता

highway jam birthday celebration in cg: छत्तीसगढ़ के कुछ युवकों द्वारा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं. हाईवे पर बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट रुप से कहा था कि यदी कोई भी वर्ग का आदमी हाईवे पर बर्थडे सेलिब्रेशन की आड़ में हुड़दंग, स्टंटबाजी और राहगीरों को परेशाम करते दिखता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. सरगुजा और सूरजपुर जिले के बॉर्डर पर कुछ युवक नियमों को लात मारते दिखाई दिए हैं, ना सिर्फ उन्होंने जन्मदिन की आड़ में शोबाजी की बल्कि हाईवे जाम कर एम्बुलेंस सहित कई गाड़ियो को लंबे जाम में फंसे रहने को मजबूर कर दिया.

बर्थडे की आंड़ में शोबाजी

मामला अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाईवे का है जहां कुछ युवकों का हाईवे जामकर जमकर आतिशबाजी करने का वीडियो अब वायरल हो रहा है. मामला 16 फरवरी का है लेकिन मामला अब तूल पकड़ रहा है. ये इसलिए भी जायज है क्योंकि यहां साफतौर पर छत्तीगढ़ हाईकोर्ट के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. ना इन युवकों कानून का डर है ना ही नियमों की फीक्र. वीडियो में युवक गाड़ी की बोनट पर केक काटते दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से पीछे 1 किमी लंबा जाम लगा रहा.

एम्बुलेंस को भी नहीं दिया जाने का रास्ता

हद तो तब हुई जब जाम की लंबी कतार में एक एम्बुलेंस भी फंसा रहा. एम्बुलेंस में कोई मरीज था या नहीं इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है. हालांकि पुलिस ने अब मामले को संज्ञान में लेते हुए स दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वीडियो में साफ तौर पर दिखाई देगा कि कैसे सड़कों को सेलिब्रेशन के बाद गंदा किया गया है. सड़क पर चारों ओर आतिशबाजी की धुंध और राख नजर आ रही है.

वायरल होते ही वीडियो हुआ डिलीट

पुलिस ने बताया कि ये तमाशा कम से कम आधे घंटे तक चलता रहा था. युवकों ने दोनों तरफ से रास्ता बलॉक कर रखा था. सभी युवक अंबिकापुर के है. हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद अब उसे डिलीट कर दिया गया है. युवकों की पहचान नहीं हो पाई है लेकिन वीडियो के माध्यम से उनकी तलाश की जा रही है. पुलिस ने 5-7 युवकों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया है.

