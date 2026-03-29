Chhindwara Bus Accident: कांच के टुकड़ों पर नंगे पैर चलकर बचाई थी 40 जिंदगियां, अब CM मोहन करेंगे 113 जवानों का सम्मान

chhindwara bus accident news update: छिंडवाड़ा में हुए दर्दनाक बस हादसे में कई लोगों ने जान गंवाई है और वहीं कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. सीएम मोहन ने पूरी स्थिति की जायजा लिया है और उन्होंने छिंडवाड़ा बस हादसे में घायलों की मदद करने वाले 113 जवालों को नकद राशि से सम्मानित करने का निर्णय लिया है. ये वहीं जवान हैं जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे नंगे पांव कांच के टुकड़ों पर चलकर निस्वार्थ भाव में घायलों की मदद की थी.

113 जनाव होंगे सम्मानित

छिंदवाड़ा के सिमरिया के पास हुए बस हादसे ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था. रात के अंधेरे में अचानक हुए इस हादसे में कई लोगों की जान गई है जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल है. जानाकारी के अनुसार मृतकों की संख्या लगभग 10 है वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं. हादसे के बाद सुरक्षा और राहत कार्य तेजी और तत्काल रूप से शुरू किया गया था जिसमें छिंडवाड़ा पुलिस और PTS रीवा के जवानों ने मोर्चा संभाला था. जनावों ने नंगे पांव सड़क पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर चलकर 40 लोगों की जान बचाई थी, जिन्हें अब सीएम मोहन नकद पुरस्कार से देकर सम्मनित करेंगे.

ड्यूटी से लौट रहे थे जवान

जानकारी के अनुसार, PTS रीवा का बल, दुर्घटनाग्रस्त हुई बस के ठीक पीछे चल रहा था. बस में जो लोग सावर थे वे पाण्डुर्णा और छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और PTS रीवा का बल

भी सीएम की सुरक्षा में तैनात था. सिमरिया के बास जैसे ही बस हादसा हुए सभी जवान बिना जुते पहने ही मदद के लिए सड़क पर दौड़ पड़े और तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया. इस दौरान जवानों ने 112 पर डायल किया, पलटी हुई बस को अपने हाथों से करीब 3 फीट ऊपर उठाकर नीचे दबे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचाया.

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जवानों के जज्जबे को सलाम

सीएम मोहन ने हादसे के वक्त राहत कार्य में जुटे जवानों के जज्बे को सलाम कर उनकी सराहना की है इसके साथ ही विभाग को 113 अधिकारियों और कर्मचारियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करने का आदेश जारी किया है.नकद राशी 2 हजरा से 5 हजार तक हो सकती है.

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