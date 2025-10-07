Advertisement
2 और कफ सिरप निकले जहरीले, रीलाइफ और रेस्पिफ्रेश में खतरनाक केमिकल, जांच रिपोर्ट में खुलासा

MP News: मध्यप्रदेश फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दो और कफ सिरप'री लाइफ' और 'रेस्पिफ्रेस टीआर' जहरीले पाए गए हैं. इन दोनों में खतरनाक केमिकल हैं.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 07, 2025, 09:01 AM IST
MP Cough Syrup Tragedy: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से बच्चों की मौतों की हालिया जांच में दो और कफ सिरप ब्रांड ज़हरीले पाए गए हैं. ये कफ सिरप री लाइफ और रेस्पिफ़्रेस टीआर हैं.  मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक बेहद खतरनाक  केमिकल की मात्रा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक पाई गई है. यह केमिकल किडनी और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

यह भी पढ़ें: छिंदवाड़ा में अब तक क्यों नहीं किया गया बच्ची का पोस्टमार्टम, PM में देरी की क्या है वजह

 

दो और कफ सिरप निकले जहरीले
दरअसल, मध्य प्रदेश में इन दिनों ज़हरीले कफ सिरप को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. इसी बीच दो और ज़हरीले सिरप मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दो और कफ सिरप, रीलाइफ़ और रेस्पिफ़्रेश टीआर, ज़हरीले पाए गए हैं. इन दोनों सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक खतरनाक केमिकल निर्धारित सीमा से ज़्यादा पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है.

यह भी पढ़ें: 11 बच्चों की मौत के बाद MP में बड़ा एक्शन, जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, कंपनी पर भी FIR दर्ज

 

जांच रिपोर्ट में खुलासा
इन कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की अधिक मात्रा पाई गई है.  और इसका निर्माण गुजरात में किया जाता है. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि दो और कफ सिरप बैन किए जाएंगे. इस खुलासे से स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं, जिसके चलते इन सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

