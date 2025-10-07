2 और कफ सिरप निकले जहरीले, रीलाइफ और रेस्पिफ्रेश में खतरनाक केमिकल, जांच रिपोर्ट में खुलासा

MP Cough Syrup Tragedy: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से बच्चों की मौतों की हालिया जांच में दो और कफ सिरप ब्रांड ज़हरीले पाए गए हैं. ये कफ सिरप री लाइफ और रेस्पिफ़्रेस टीआर हैं. मध्य प्रदेश खाद्य एवं औषधि प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल नामक एक बेहद खतरनाक केमिकल की मात्रा निर्धारित सीमा से बहुत अधिक पाई गई है. यह केमिकल किडनी और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

दो और कफ सिरप निकले जहरीले

दरअसल, मध्य प्रदेश में इन दिनों ज़हरीले कफ सिरप को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. इसी बीच दो और ज़हरीले सिरप मिलने से कई सवाल खड़े हो गए हैं. जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दो और कफ सिरप, रीलाइफ़ और रेस्पिफ़्रेश टीआर, ज़हरीले पाए गए हैं. इन दोनों सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक खतरनाक केमिकल निर्धारित सीमा से ज़्यादा पाया गया है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है.

जांच रिपोर्ट में खुलासा

इन कफ सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकॉल की अधिक मात्रा पाई गई है. और इसका निर्माण गुजरात में किया जाता है. वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने पहले ही कहा था कि दो और कफ सिरप बैन किए जाएंगे. इस खुलासे से स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठते हैं, जिसके चलते इन सिरप की बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है.

