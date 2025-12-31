कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, गांव में मची सनसनी; वजह सुनकर कांप जाएगी रूह!

MP News: छिंदवाड़ा में एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. एक मामूली सी वजह पर बेटे ने इतनी बेरहमी से अपने पिता की पिटाई कि की मौके पर उनकी जान चली गई.
Trending Photos
MP News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से एक सनसनीखेज और दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया. पिता की उम्र 70 वर्ष थी जिसे उसके बेटे से इतनी बेरहमी से मारा की मौके पर ही पिता की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में जो वजह सामने आई है, वो ना सिर्फ चौंकाने वाली है बल्कि मानवता पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही है.
बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट
मामला छिंदवाड़ा जिले के चांद थाना क्षेत्र के ग्राम दवाझिर का है. यहां 70 वर्षीय बुजुर्ग शंकर इनवाती की निर्मम हत्या कर दी गई है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है. बताया जा रहा है कि बेटे ने पिता की गंदगी ( टॉयलेट) करने की आदत को लेकर हुए विवाद के चलते इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.
पिता की बॉडी थी पैरालाइज्ड
पुलिस के अनुसार इस जघन्य हत्या का आरोप मृतक के सगे बेटे जय सिंह पर लगा है. जय के पिता चलने योग्य नहीं थे उनके शरीर को लगवा मार दिया था जिस वजह से वे न कहीं जा सकते थे ना उठ बैठ सकते थे. मृतक का पूरा समय बिस्तर पर ही गुजरता था जिस वजह से वे वहीं पर टॉयलेट भी कर दिया करते थे. घटना की सूचना मिलते ही चांद थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है.
बेटे ने बताई पूरी सच्चाई
वहीं आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है जिसमें आरोपी बेटी ने बताया कि पिताजी गंदगी कर दिया करते थे जिसको लेकर उनसे विवाद हुआ और विवाद में उसने पिता की डंडे से पिटाई कर दी. गंभीर रूप से घायल होने की वजह से उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है और हत्या के पीछे की असल वजह जानने का प्रयास किया जा रहा है. रिपोर्ट: रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा