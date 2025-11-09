Advertisement
कंबल वाले बाबा के दरबार पर प्रशासन ने लगाया ताला, बिना अनुमति चल रहा था चमत्कारी इलाज

Chhindwara News: छिंदवाड़ा जिले के हर्रई में 'कंबल वाले बाबा' का बिना अनुमति चल रहा कथित चमत्कारी इलाज शिविर प्रशासन की कार्रवाई के बाद बंद कर दिया गया है. अधिकारियों ने बताया कि शिविर के लिए कोई प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई थी.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Nov 09, 2025, 12:40 PM IST
Kambala Wale Baba in Chhindwara: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के हर्रई में “कंबल वाले बाबा” के दरबार पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. बाबा का कथित चमत्कारी इलाज़ शिविर बिना अनुमति के चल रहा था, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु इलाज़ कराने पहुंचे थे. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शिविर को बंद करवाया और बाबा के पास से कुछ दवाइयां जब्त कीं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है. प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति कोई भी शिविर आयोजित नहीं होगा. बाबा का दावा है कि उनके 48 साल पुराने कंबल के स्पर्श से गंभीर बीमारियां ठीक होती हैं.

बिना अनुमति चल रहा था चमत्कारी इलाज शिविर
दरअसल, हर्रई में बाबा कंबल वाले का दरबार सजा हुआ था. छिंदवाड़ा ही नहीं आसपास के ज़िलों से भी श्रद्धालु बाबा के कथित चमत्कारी इलाज देखने और इलाज कराने आए थे. लेकिन अब यही बाबा का दरबार विवादों में घिर गया है. आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाबा के दरबार पर कार्रवाई करते हुए बिना अनुमति चल रहे इलाज शिविर को बंद करा दिया. अधिकारियों ने बताया कि बाबा ने प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी.

कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान टीम ने बाबा के पास से कुछ दवाइयां भी ज़ब्त कीं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया है. स्वास्थ्य विभाग ने बाबा को साफ़ निर्देश दिया है कि प्रशासनिक अनुमति मिलने तक कोई भी कैंप न लगाया जाए. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर की गई.

बाबा का दावा
वहीं इस प्रशासनिक कार्रवाई के बाद बाबा का दरबार ठप्प पड़ गया है. "कंबल वाले बाबा" का दावा है कि उनके 48 साल पुराने कंबल को छूने से लकवा, कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां ठीक हो जाती हैं. बाबा का कहना है कि यह सब ईश्वरीय शक्ति की कृपा से संभव है. 

