Anthrax Alert: एमपी में खतरनाक रोग एंथ्रेक्स का मंडराया खतरा! छिंदवाड़ा में पशुपालकों को दी गई कड़ी चेतावनी

Chhindwara Alert News: छिंदवाड़ा और पांढुर्णा क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से गाय और बकरियों में तेज बुखार, घाव और मौत जैसे लक्षण दिखने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है. हिवरा पृथ्वीराम गांव में बीमारी के फैलने की पुष्टि होते ही स्थानीय कलेक्टर ने तुरंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए. गांवों में लोगों में डर का माहौल है क्योंकि यह बीमारी जानवरों के साथ इंसानों में भी फैल सकती है. फिलहाल प्रशासन और पशु चिकित्सक टीमें गांव-गांव जाकर स्थिति पर नजर रख रही हैं.

शुरूआती जांच में पता चला है कि पशुओं में बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया यानी एंथ्रेक्स का संक्रमण मौजूद है. यह बीमारी नाक और खुरों पर घाव, बुखार और दूध उत्पादन में कमी के साथ अचानक मौत का कारण बनती है. खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने आसपास के गांवों तक फैलने की आशंका जताई है. इसी वजह से पशुओं के बिक्री-खरीद, आवागमन और दूध-मांस की सप्लाई पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, ताकि संक्रमण को गांवों में फैलने से रोका जा सके.

पशुओं पर कड़ी नजर

पशुपालन विभाग ने विशेष टीमों को लगाकर बीमार पशुओं की पहचान, अलगाव और उपचार शुरू कर दिया है. मृत पशुओं को खुले में फेंकने पर सख्त मनाही है और उन्हें वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत गहरे गड्ढों में चूना और नमक डालकर दफन कराया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग ने गांवों में शिविर लगाकर लोगों की जांच के साथ जल व दूध के नमूने भी लिए हैं. पुलिस टीम प्रभावित इलाकों में पशुओं की आवाजाही पर कड़ी नजर रख रही है.

प्रशासन ने चेतावनी दी

कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए प्रभावित क्षेत्र में पशु मेले, बाजार और किसी भी तरह के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी है. लोगों से अपील की गई है कि बीमार या मृत पशुओं के संपर्क में न आएं और किसी भी संदेह पर तुरंत सरपंच, सचिव या पशु चिकित्सक को जानकारी दें. एंथ्रेक्स के बीजाणु मिट्टी में वर्षों तक रहते हैं, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

