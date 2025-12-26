Advertisement
छिंदवाड़ा के आर्यन रघुवंशी की चमकी किस्मत, रंग लाई 3 साल की मेहनत; बनाए गए इस टीम के कप्तान

Aryan Raghuvanshi: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले आर्यन रघुवंशी की किस्मत चमक गई है और उन्हें मध्यप्रदेश अंडर-14 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है, जो 26 जनवरी से राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम की कमान संभालेंगे.

Dec 26, 2025
Under-14 National Cricket Tournament (रूपेश कुमार): मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के खेल प्रेमियों के लिए एक और गर्व का क्षण सामने आया है. मंगेश यादव को आईपीएल में 5.2 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अब छिंदवाड़ा के आर्यन रघुवंशी की किस्मत चमक गई है और उन्हें मध्यप्रदेश अंडर-14 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है. इसके अलावा छिंदवाड़ा के ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी तन्मय बाघ भी इस टीम में शामिल किए गए हैं. दोनों खिलाड़ी राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित होने वाली अंडर-14 राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस टीम के कोच के रूप में भी छिंदवाड़ा के ही असलम खान की नियुक्ति की गई है.

कोच असलम खान ने बताया कि आर्यन रघुवंशी और तन्मय बाघ इससे पहले जबलपुर संभाग की ओर से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. विद्याभूमि स्कूल की प्राचार्य विजया यादव ने दोनों खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

रंग लाई आर्यन रघुवंशी की 3 साल की मेहनत

आर्यन रघुवंशी छिंदवाड़ा की SAF बटालियन कॉलोनी के निवासी हैं. उनके पिता रामनाथ रघुवंशी SAF बटालियन में आरक्षक के पद पर पोस्टेड हैं. पिता ने बताया कि आर्यन पिछले तीन वर्षों से नियमित रूप से क्रिकेट की कड़ी मेहनत कर रहा है. स्कूल से लौटने के बाद वह प्रतिदिन इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान स्थित क्रिकेट एकेडमी में अभ्यास करता है और रात में पढ़ाई के लिए भी समय निकालता है. पढ़ाई के साथ खेल का खर्च उठाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन आर्यन के दादा, जो कि कृषक हैं, ने पूरा सहयोग दिया.

आर्यन राइट आर्म स्पिनर के साथ अच्छे बल्लेबाज

कोच असलम खान के अनुसार आर्यन रघुवंशी एक अनुशासित, टीम भावना से खेलने वाला ऑलराउंडर खिलाड़ी है. वह राइट आर्म स्पिनर होने के साथ-साथ एक अच्छा बल्लेबाज भी है. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में आर्यन ने ब्लॉक, जिला और संभाग स्तर पर कप्तानी करते हुए टीम को जीत दिलाई. छतरपुर में आयोजित संभागीय प्रतियोगिता में महाकौशल टीम को विजय दिलाने के बाद ही उन्हें मध्यप्रदेश अंडर-14 टीम की कप्तानी सौंपी गई है.

26 जनवरी से अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट

अब आगामी 26 जनवरी से राजस्थान के सीकर जिले में आयोजित अंडर-14 नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में आर्यन रघुवंशी मध्यप्रदेश टीम की कमान संभालेंगे. लगातार अच्छे प्रदर्शन और अनुशासित व्यवहार के चलते भविष्य में उनके अंडर-17, अंडर-19 और आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर चयन की भी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं. छिंदवाड़ा जिले के लिए यह उपलब्धि निश्चित रूप से गौरव का विषय है.

