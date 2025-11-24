भूलकर भी न खरीदें 6 आयुर्वेदिक दवाएं! प्रदेशभर में बिक्री पर लगी रोक, हर जगह जांच जारी

MP Health Alert: छिंदवाड़ा में 5 माह की बच्ची रूही मिनोटै की मौत के मामले की जांच ने बड़ा खुलासा किया है. आयुष विभाग द्वारा मौके से कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के सैंपल लिए गए थे और इन्हें परीक्षण के लिए ग्वालियर लैब भेजा गया. लैब रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि 6 आयुर्वेदिक दवाएं अमानक और उपयोग के लिए असुरक्षित पाई गई हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की है. रिपोर्ट सामने आते ही पूरे मध्यप्रदेश में इन दवाओं की खरीद-बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे जिला स्तर पर भी हड़कंप मचा हुआ है.

जिन दवाओं को लैब ने अमानक घोषित किया है, उनमें गिलोय सत्व, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता भस्म, लक्ष्मी विलास और कफ कुठार रस शामिल हैं. ये दवाएं आमतौर पर सर्दी-खांसी, कमजोरी, पेट और मानसिक तनाव जैसे इलाज में इस्तेमाल की जाती हैं. अमानक पाई गई दवाओं के विशेष बैच नंबरों पर ही प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में डॉक्टरों और मरीजों को सावधानी बरतने की अपील की गई है. लोगों से आग्रह किया गया है कि यदि उनके पास ये बैच मौजूद हों तो उनका उपयोग तुरंत बंद कर दें और संबंधित मेडिकल स्टोर को वापस करें.

टीम लगातार कर रही निरीक्षण

बैतूल जिला आयुष अधिकारी डॉ. योगेश चौकीकर ने बताया कि आयुष विभाग, भोपाल द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है और सभी मेडिकल स्टोर्स को निर्देशित किया गया है कि अमानक बैच को तुरंत शेल्फ से हटाया जाए. मेडिकल अधिकारियों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है ताकि प्रतिबंध का सख्ती से पालन हो सके. फिलहाल इस खुलासे के बाद मरीजों और दुकानदारों में चिंता बढ़ गई है. वहीं, विभाग का कहना है कि जांच जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

