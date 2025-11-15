Advertisement
BJP की कमलनाथ के गढ़ के लिए नई प्लानिंग, इस बार नए सिरे से बनाई रणनीति; कांग्रेस की वापसी होगी मुश्किल!

BJP Strategy for Chhindwara: चार दशक से ज्यादा समय तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ परिवार का कब्जा रहा, लेकिन साल 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस गढ़ को फतह किया और जीत दर्ज की. अब बीजेपी इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है और छिंदवाड़ा के लिए नई रणनीति के तहत काम कर रही है.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 10:34 AM IST
BJP Planning for Chhindwara: कांग्रेस के दिग्गज और 9 बार सांसद रहे कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को भेदने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) नई प्लानिंग में जुट गई है और इस बार नए सिरे से रणनीति बना रही है. इसके तहत बीजेपी ने छिंदवाड़ा में संगठनात्मक बदलाव किया है. इससे छिंदवाड़ा में कांग्रेस की वापसी मुश्किल हो जाएगी. बता दें कि चार दशक से ज्यादा समय तक छिंदवाड़ा में कमलनाथ परिवार का कब्जा रहा, लेकिन साल 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस गढ़ को फतह किया और जीत दर्ज की.

BJP की कमलनाथ के गढ़ के लिए नई रणनीति

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव में बंपर जीत के बाद बीजेपी अब मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करने में जुट गई है. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने 3 नए संभाग बनाते हुए 13 संभागीय प्रभारी घोषित किए हैं. इसमें कमलनाथ का गढ़ रहे छिंदवाड़ा को नया संगठनात्मक संभाग बनाया गया है, जो अब तक जबलपुर संभाग का हिस्सा था. अब छिंदवाड़ा को अलग संभाग बनाकर बीजेपी ने राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री सुमेर सिंह सोलंकी को संभागीय प्रभारी बनाया है. बीजेपी की इस रणनीति से कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा और दूर हो सकता है.

क्या है भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग?

बीजेपी ने छिंदवाड़ा के अलावा उज्जैन से मंदसौर को अलग कर नया संभाग बनाया है, जबकि इंदौर से निमाड़ को अलग कर नया संभाग बनाया है. इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का तर्क है कि कामकाज और निगरानी में आसानी के मकसद से नए संभाग बनाए गए हैं, लेकिन इसे पार्टी के संगठन विस्तार और नई प्लानिंग के तौर पर देखा जा रहा है.

बीजेपी के 13 संभागीय प्रभारी घोषित

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में अब 13 संभागीय प्रभारी हो गए हैं. इसमें नागदा खाचरोद से विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह को भोपाल संभाग का प्रभारी बनाया है, जबकि प्रदेश उपाध्यक्ष रणवीर सिंह रावत को इंदौर संभाग की जिम्मेदारी दी गई है. हेमंत खंडेलवाल ने राज्यसभा सांसद और प्रदेश महामंत्री सुमेर सिंह सोलंकी को छिंदवाड़ा, प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी को जबलपुर, सागर के सांसद और प्रदेश महामंत्री लता वानखेड़े को उज्जैन, प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे को सागर, प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत खरे को ग्वालियर, अभय यादव को चंबल, प्रदेश उपाध्यक्ष कांत देव सिंह को नर्मदापुरम, प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा को निमाड़, विजय दुबे को रीवा, गौरव सिरोठिया को शहडोल और सुरेश आर्य को मंदसौर संभाग का प्रभारी बनाया गया है.

