कलेक्टर के सामने 'डगमगाए' कदम! छिंदवाड़ा में सहायक BLO शराब के नशे में पहुंचा ऑफिस, सरकारी कर्मचारी का 'टल्ली' वाला वीडियो वायरल

Chhindwara BLO Viral Video: छिंदवाड़ा में सहायक बीएलओ का शराब के नशे में कलेक्टर कार्यालय पहुंचने का वीडियो वायरल हो रहा है. लड़खड़ाते कदम और बड़बड़ाहट ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए. पुलिस ने बाहर कर दिया, जबकि विभाग अब जांच में जुटा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:28 PM IST
छिंदवाड़ा में सहायक BLO शराब के नशे में पहुंचा ऑफिस
छिंदवाड़ा में सहायक BLO शराब के नशे में पहुंचा ऑफिस

Chhindwara Viral News: छिंदवाड़ा जिले से सामने आए एक वीडियो ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की गंभीरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. मल्हानवाड़ा क्षेत्र के सहायक बीएलओ शराब के नशे में सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए. हाथ में दस्तावेज और गणना पत्रक थे, लेकिन उनकी लड़खड़ाती चाल देखकर लोग हैरान रह गए. यह पूरा दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और अचानक यह मामला चर्चा का केंद्र बन गया. देखने वालों में चिंता और नाराजगी दोनों नजर आई.

वीडियो में बीएलओ नशे की हालत में कलेक्टर के “दर्शन” करने की बात कहते दिखे, जो लोगों के लिए हास्य का विषय तो बना, लेकिन साथ ही यह गंभीर लापरवाही भी उजागर करता है. जैसे ही वे कलेक्ट्रेट के भीतर पहुंचे, पुलिस कर्मियों ने उनकी स्थिति देखकर उन्हें तुरंत बाहर कर दिया. बाहर आने के बाद वह मैदान में काफी देर तक बड़बड़ाते और हंगामा करते रहे. बीएलओ का दावा था कि काम का दबाव ज्यादा है और वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ अभद्र भाषा में बात करते हैं.

प्रशासन पर उठ रहे सवाल
यह मामला सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ ने इसे मजाक में लिया, जबकि कई लोगों ने मतदाता सूची जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही को प्रशासनिक कमजोरी बताया. विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. हालांकि अब तक सहायक बीएलओ के खिलाफ कोई आधिकारिक कार्रवाई सामने नहीं आई है, लेकिन वीडियो वायरल होने से जांच की उम्मीद बढ़ गई है.

(रिपोर्टः रूपेश कुमार, छिंदवाड़ा)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

