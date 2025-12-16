Advertisement
अस्पताल के टायलेट में मिला नवजात का शव, कमोड में बुरी तरह फंसा, फ्लश नहीं हुआ तो खुला राज

MP News: छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल अस्पताल के टॉयलेट के कमोड में एक नवजात बच्ची का शव फंसा हुआ मिला. टॉयलेट का फ्लश जाम होने पर एक महिला कर्मचारी ने अंदर झांका, तब जाकर घटना का पता चला.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 16, 2025, 08:43 AM IST
Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले के परासिया सिविल अस्पताल में सोमवार को एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को चौंका दिया है. अस्पताल परिसर में एक टॉयलेट के कमोड में एक नवजात बच्ची का शव फंसा हुआ मिला. यह मामला तब सामने आया जब OPD के समय एक महिला कर्मचारी टॉयलेट गई और पानी फ्लश नहीं हुआ. शक होने पर उसने अंदर देखा तो उसे बच्ची का हाथ और सिर दिखा. उसने तुरंत अस्पताल मैनेजमेंट को इसकी जानकारी दी, जिससे अस्पताल में हड़कंप मच गया.

दरअसल, परासिया सिविल अस्पताल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जब एक महिला कर्मचारी को बंद फ्लश की जांच करते समय टॉयलेट कमोड के अंदर एक नवजात बच्ची का शव मिला. इस घटना से पूरे अस्पताल परिसर में सनसनी फैल गई और एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई. शुरुआती जांच से पता चला है कि एक गर्भवती महिला ने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया होगा और सबूत छिपाने के लिए नवजात को ठिकाने लगाने की कोशिश की होगी.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को OPD के समय एक महिला हॉस्पिटल कर्मचारी टॉयलेट गई. जब उसने फ्लश किया, तो पानी नहीं आया. शक होने पर उसने अंदर देखा और एक नवजात बच्चे का हाथ और सिर देखा. तुरंत हॉस्पिटल मैनेजमेंट को सूचना दी गई. सूचना मिलने पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ANC, PNC रूम और लेबर रूम चेक किया, लेकिन कोई ऐसी महिला नहीं मिली जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो और जिसका बच्चा उसके साथ न हो. इसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई.

पुलिस सोमवार को शाम करीब 4:30 बजे अस्पताल पहुंची. नगर निगम के कर्मचारियों, पुलिस और अस्पताल के स्टाफ की मदद से, नवजात बच्चे का शव निकालने के लिए टॉयलेट को तोड़ा गया. शव टॉयलेट बाउल में बुरी तरह फंसा हुआ था, और उसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. शव आखिरकार रात करीब 8 बजे बरामद किया गया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि किसी गर्भवती महिला ने अपने OPD (आउटपेशेंट डिपार्टमेंट) विजिट के दौरान टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया और फिर सबूत छिपाने के लिए नवजात को टॉयलेट में फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई.

पुलिस को शक है कि महिला या उसके परिवार वालों ने नवजात बच्ची को इसलिए टॉयलेट में फेंक दिया क्योंकि वह लड़की थी. पुलिस फिलहाल CCTV फुटेज देख रही है और संदिग्ध की पहचान करने के लिए अस्पताल आने वाली गर्भवती महिलाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही है. नवजात बच्ची के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

