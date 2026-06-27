बैंक के अंदर ब्लास्ट...पुलिस ने जान जोखिम में डालकर लुटेरे को दबोचा, फिल्मी अंदाज में लूट की साजिश की नाकाम

राज्य चुनें
Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिनदहाड़े लूट की बड़ी साजिश नाकाम हो गई. बैंक बंद होने के दौरान आरोपी पूरी तैयारी के साथ बैंक में घुसा. उसने शटर काटा और लॉकर तोड़ने की कोशिश की. पुलिस के पहुंचने पर सुतली बम में आग लगाकर धमाका किया और दहशत फैलाकर भागने की कोशिश की. इस दौरान आरोपी ने सब इंस्पेक्टर नारायण बघेल पर नुकीले हथियार से हमला कर घायल कर दिया, लेकिन घायल एसआई ने भागते आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया. पहले 2 आरोपियों की आशंका थी, लेकिन CCTV फुटेज में एक ही आरोपी दिखा. कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
एसपी अजय पांडे से मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे बैंक ऑफ इंडिया शाखा का शटर कटा होने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और बैंक प्रबंधन मौके पर पहुंच गया. बैंक का एक शटर नीचे था. शाखा पहली मंजिल पर होने के कारण पुलिस दो शटर पार कर अंदर पहुंची. जैसे ही पुलिस ने शटर उठाकर बैंक में घुसने की कोशिश की, अंदर छिपे आरोपी ने पेट्रोल से भरे रस्सी बम में आग लगाकर धमाका कर दिया. उसका मकसद दहशत फैलाकर पुलिस को डराना और मौके से भागना था. घटना के समय बैंक में कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था.
गैस कटर से काटा शटर
इसका फायदा उठाकर आरोपी बैंक में घुसा और वारदात को अंजाम देने की कोशिश की. हालांकि शाखा से कोई नकदी या अन्य कीमती सामान चोरी नहीं हुआ. आरोपी लॉकर और चेस्ट तक पहुंचा, लेकिन उन्हें पूरी तरह तोड़कर रकम निकालने में सफल नहीं हो सका. घटनास्थल की जांच में पता चला कि आरोपी पूरी तैयारी के साथ बैंक में घुसा था. उसने गैस कटर से शटर काटा था. उसके पास गैस कटर, हथौड़ी, छेनी और लोहे काटने वाले अन्य उपकरण मिले.
लॉकर तोड़ने की कोशिश
वहीं आरोपी ने बैंक के चेस्ट और लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस समय पर पहुंच गई, जिससे वह सफल नहीं हो सका. पुलिस अधीक्षक अजय पांडे का कहना है कि घटना के बाद पुलिस ने बैंक परिसर की सघन तलाशी ली. शुरुआती जानकारी में दूसरे आरोपी के छिपे होने की आशंका थी, लेकिन तलाशी में कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिला. पूछताछ के बाद स्पष्ट होगा कि वारदात में उसका कोई साथी शामिल था या नहीं. इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!