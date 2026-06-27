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बैंक के अंदर ब्लास्ट...पुलिस ने जान जोखिम में डालकर लुटेरे को दबोचा, फिल्मी अंदाज में लूट की साजिश की नाकाम

Chhindwara Bank Robbery News: छिंदवाड़ा के बैंक ऑफ इंडिया में दिनदहाड़े लूट की कोशिश नाकाम हो गई. आरोपी ने पहले शटर काटकर बम धमाका किया. उसके बाद पुलिस पर हमला किया. हमले में घायल एसआई ने आरोपी को पकड़ लिया. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

Written ByANKIT WAIKEREdited By:Manish kushawah
Published: Jun 27, 2026, 05:34 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:34 PM IST
बैंक के अंदर ब्लास्ट...पुलिस ने जान जोखिम में डालकर लुटेरे को दबोचा, फिल्मी अंदाज में लूट की साजिश की नाकाम
Image Credit: AI Generated ImagesSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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