बैंक के अंदर ब्लास्ट...पुलिस ने जान जोखिम में डालकर लुटेरे को दबोचा, फिल्मी अंदाज में लूट की साजिश की नाकाम

Chhindwara News: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिनदहाड़े लूट की बड़ी साजिश नाकाम हो गई. बैंक बंद होने के दौरान आरोपी पूरी तैयारी के साथ बैंक में घुसा. उसने शटर काटा और लॉकर तोड़ने की कोशिश की. पुलिस के पहुंचने पर सुतली बम में आग लगाकर धमाका किया और दहशत फैलाकर भागने की कोशिश की. इस दौरान आरोपी ने सब इंस्पेक्टर नारायण बघेल पर नुकीले हथियार से हमला कर घायल कर दिया, लेकिन घायल एसआई ने भागते आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया. पहले 2 आरोपियों की आशंका थी, लेकिन CCTV फुटेज में एक ही आरोपी दिखा. कोतवाली पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.