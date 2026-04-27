छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, हज यात्रियों को छोड़कर लौट रही कार का एक्सीडेंट, 3 की मौत

Chhindwara News: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के उमरानाला क्षेत्र में सोमवार सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच एक भीषण सड़क हादसा हो गया. नागपुर में हज यात्रियों को छोड़ने के बाद छिंदवाड़ा लौट रही एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे एक पेड़ से टकरा गई. इस दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज फिलहाल छिंदवाड़ा के एक निजी अस्पताल में चल रहा है.

हज यात्रियों को छोड़कर लौट रही कार का एक्सीडेंट

दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और सभी घायल व्यक्तियों को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां से एक महिला जिसकी हालत गंभीर थी को नागपुर रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. इस बीच वाहन के चालक और एक अन्य व्यक्ति ने छिंदवाड़ा के एक अस्पताल में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया. कार में सवार तीन अन्य लोगों को भी इस दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं. जिला अस्पताल में शुरुआती इलाज के बाद उन्हें छिंदवाड़ा शहर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां वे फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में अपना इलाज करवा रहे हैं. उनकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है.

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सिविल सर्जन सुशील दुबे ने बताया कि सभी पांच मरीजों को सुबह लगभग 7:00 बजे छिंदवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया था. उनमें से दो की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, जबकि तीन घायल व्यक्तियों को रेफर कर दिया गया. सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

कैसे हुआ हादसा

दुर्घटना के दौरान कार जिस तेजी से एक पेड़ से टकराई, वह इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा. पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार यह दुर्घटना या तो इसलिए हुई क्योंकि ड्राइवर को नींद आ गई थी सुबह का समय होने के कारण या फिर गाड़ी पर अचानक से नियंत्रण खो जाने की वजह से. पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

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