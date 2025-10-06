Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2949700
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

MP में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट, दो घंटे चली बैठक

MP Cough Syrup Tragedy: छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के गंभीर मामले पर भारत सरकार ने संज्ञान लिया है. केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

MP में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट, दो घंटे चली बैठक

Government on Cough Syrup : मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण हुई बच्चों की दुखद मौत के मामले पर भारत सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. इस गंभीर घटना के चलते केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) आयोजित की. यह VC लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव समेत सभी संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

यह भी पढ़ें: जिस डायथिलीन ग्लायकॉल से हुई 11 बच्चों की मौत! क्या होता है और कहां-कहां होता है इस्तेमाल? इंसान अगर खा ले तो क्या हो सकता है नुकसान

 

Add Zee News as a Preferred Source

कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त
दरअसल,  छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन के बाद होने की खबर से सनसनी फैल गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ बच्चों ने स्थानीय मेडिकल स्टोर से खरीदे गए कफ सिरप का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हो गई. भारत सरकार ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल राज्य के स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

यह भी पढ़ें: 11 बच्चों की मौत के बाद MP में बड़ा एक्शन, जहरीला सिरप लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, कंपनी पर भी FIR दर्ज

 

स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट
बता दें कि केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. बैठक का मुख्य फोकस छिंदवाड़ा मामले की रिपोर्ट तैयार करने और आगामी समय के लिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने और रणनीति बनाने पर रहा. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कफ सिरप मामले के सभी आरोपियों पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी. 

बता दें कि इस मामले में छिंदवाड़ा से आई एक विशेष टीम ने कोल्ड्रिफ सिरप लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी को कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से गिरफ्तार किया है. और सिरप बनाने वाली दवा कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

TAGS

mp newsChhindwara News

Trending news

mp news
MP में सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त,स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट
chhattisgarh news
छग में होगी स्पेशल एजुकेटर की भर्ती, इस दिन से शुरू होंगे आवेदन, लास्ट डेट न भूलें
indore news
28 साल बाद इंदौर में महिला वनडे विश्व कप,आज दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी न्यूजीलैंड टीम
Kabirdham Accident News
बोड़ला में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो-ट्रक की भिड़ंत में 5 की मौत, 5 गंभीर घायल
ujjain news
दिसंबर से शुरू होगा आउटर रिंग रोड का काम, 50 हेक्टेयर वनभूमि पर बनेंगी सड़कें
Morena news
मुरैना में भयंकर सड़क हादसा, श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, 2 की मौत
Raigarh
रायगढ़ डबल मर्डर केस की सुलझी गुत्थी, बेटे ने रची थी खूनी साजिश, हैरान कर देगी वजह
gwalior news
दूसरे से इश्क लड़ा रही थी पत्नी! शक के चलते बीच सड़क पर पति ने काटी नाक
Rewa Airport Breaking News
रीवा एयरपोर्ट से देश के बड़े-बड़े 12 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी नई फ्लाइटें, जानें
Barwani News
एमपी में पुलिस का जबरदस्त एक्शन! चलती बस से दबोचे डकैत, 10 करोड़ का सोना जब्त
;