MP में कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त, स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट, दो घंटे चली बैठक

Government on Cough Syrup : मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण हुई बच्चों की दुखद मौत के मामले पर भारत सरकार ने गंभीरता से संज्ञान लिया है. इस गंभीर घटना के चलते केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) आयोजित की. यह VC लगभग दो घंटे तक चली, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव समेत सभी संबंधित अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त

दरअसल, छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत कफ सिरप के सेवन के बाद होने की खबर से सनसनी फैल गई है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ बच्चों ने स्थानीय मेडिकल स्टोर से खरीदे गए कफ सिरप का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और मृत्यु हो गई. भारत सरकार ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल राज्य के स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट

बता दें कि केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग से मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. बैठक का मुख्य फोकस छिंदवाड़ा मामले की रिपोर्ट तैयार करने और आगामी समय के लिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतने और रणनीति बनाने पर रहा. राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार कफ सिरप मामले के सभी आरोपियों पर सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि इस मामले में छिंदवाड़ा से आई एक विशेष टीम ने कोल्ड्रिफ सिरप लिखने वाले डॉ. प्रवीण सोनी को कोतवाली थाना क्षेत्र के राजपाल चौक से गिरफ्तार किया है. और सिरप बनाने वाली दवा कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.