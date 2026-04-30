इंस्टाग्राम का प्यार चढ़ा परवान, 5 बच्चों की मां प्रेमी संग हुई फरार, पति को दे गई धोखा

Chhatarpur News-छतरपुर में 5 बच्चों की मां अपने पति और बच्चों को छोड़कर इंस्टाग्राम प्रेमी के संग फरार हो गई. महिला घर से अपनी बेटी के लिए दवाई लेने जाने का बहाना बनाकर निकली थी. महिला के पति ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है.
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Chhatarpur Woman Elopes With Lover-सोशल मीडिया के इस दौर में रिश्तों की मर्यादाएं अब इंटरनेट की भेंट चढ़ती नजर आ रही हैं. ताजा मामला मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम कांटी से सामने आया है, जहां एक महिला अपने पति और पांच मासूम बच्चों को बिलखता छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई. पीड़ित पति मूलचंद अहिरवार ने एसपी दफ्तर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है. महिला को इंस्टाग्राम पर मिले एक युवक से प्यार हो गया और वह परिवार छोड़ उसके संग फरार हो गई.
घर से निकली, वापस नहीं लौटी
महिला के पति मूलचंद ने बताया कि उसकी पत्नी 30 मार्च 2026 को यह कहकर घर से निकली थी कि वह अपनी ढाई साल की बेटी की दवाई लेने जिला अस्पताल जा रही है. लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटी,मूलचंद के मुताबिक, उसकी पत्नी की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए बृजेश अहिरवार नाम के एक युवक से हुई थी. दोनों के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत चल रही थी. दोनों के बीच अफेयर चल रहा था.
प्रेमी के संग हुई फरार
घटना के बाद जब मूलचंद ने अपनी पत्नी को खोजने की कोशिश की, तो पता चला कि वह बृजेश के साथ फरार हो गई है. हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी युवक और महिला अब इंस्टाग्राम पर अपनी साथ में फोटो और रील साझा कर रहे हैं. पीड़ित ने बताया कि उसके कुल 5 बच्चे हैं, जिनमें से 4 बच्चियाँ घर पर मां की राह देख रही हैं, जबकि ढाई साल की सबसे छोटी बच्ची को मां अपने साथ ले गई है.
'पापा, मम्मी कब आएगी?'
घर में मासूमों का रो-रोकर बुरा हाल है और वे लगातार पूछ रहे हैं कि 'पापा, मम्मी कब आएगी?' मूलचंद काम के सिलसिले में दिल्ली में रहता था और घटना के कुछ दिन पहले ही घर आया था. उसने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. इसी के चलते उसने अब SP से अपनी पत्नी और बच्ची को वापस लाने की अपील की है. मामले में एडिशनल एसपी आदित्य पटले ने कहा है की गुमशुदगी दर्ज की गई है. महिला को दस्तयाब करके महिला के बयानों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी.
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