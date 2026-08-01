साहब! मेरा बेटा जिंदा है...', 12 साल के अनंत को कागजों में किया मृत घोषित, साल भर से दफ्तरों के चक्कर काट रहा परिवार

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छिंदवाड़ा में सरकारी सिस्टम की लापरवाही का एक मामला सामने आया है. यहां ग्राम पंचायत थबरीकला के 12 साल के अनंत सोनी को समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि बच्चा जिंदा और पूरी तरह स्वस्थ है. इस लापरवाही के कारण बच्चे का परिवार पिछले एक साल से ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत और दूसरे सरकारी विभागों के चक्कर लगा रहा है, ताकि कागजों पर यह साबित किया जा सके कि उनका बेटा जिंदा है.
इस गलती का असर बच्चे की पढ़ाई पर पड़ रहा है और इसके कारण सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलना बंद हो गया है. परेशान बच्चे के पिता बलराम सोनी ने बताया कि समग्र आईडी रिकॉर्ड में उनके 12 साल के बेटे, अनंत सोनी को मृत घोषित कर दिया गया है. परिवार का कहना है कि यह पूरी तरह से एक तकनीकी या प्रशासनिक गलती है, फिर भी लंबे समय से बार-बार शिकायत करने के बावजूद इस गलती को सुधारा नहीं गया है.
दफ्तरों के चक्कर काट रहा है परिवार
अनंत सोनी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि समग्र आईडी सिस्टम में उसे मृत घोषित कर दिया गया है. स्कूल प्रशासन का कहना है कि एडमिशन की प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब समग्र आईडी में सुधार किया जाएगा. इस स्थिति का सीधा असर बच्चे की पढ़ाई पर पड़ रहा है. इसके अलावा उसे कई सरकारी योजनाओं के लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं. एक प्रशासनिक गलती का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है. हालांकि परिवार पिछले एक साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है. बच्चे के पिता बलराम सोनी ने प्रशासन से अपील की है कि वे तुरंत समग्र ID को ठीक करें और अनंत सोनी को जीवित घोषित करें ताकि उसकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके. साथ ही उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. परिवार ने इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है.
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