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साहब! मेरा बेटा जिंदा है...', 12 साल के अनंत को कागजों में किया मृत घोषित, साल भर से दफ्तरों के चक्कर काट रहा परिवार

छिंदवाड़ा में सरकारी लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. ग्राम पंचायत थाबड़ीकला के 12 साल के अनंत सोनी को समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि वह जीवित है. इस गलती के कारण परिवार
पिछले एक साल से बेटे को सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहा है.

Written ByANKIT WAIKEREdited ByPooja
Published: Aug 01, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:40 AM IST
साहब! मेरा बेटा जिंदा है...', 12 साल के अनंत को कागजों में किया मृत घोषित, साल भर से दफ्तरों के चक्कर काट रहा परिवार

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