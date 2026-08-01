साहब! मेरा बेटा जिंदा है...', 12 साल के अनंत को कागजों में किया मृत घोषित, साल भर से दफ्तरों के चक्कर काट रहा परिवार

दफ्तरों के चक्कर काट रहा है परिवार

अनंत सोनी को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि समग्र आईडी सिस्टम में उसे मृत घोषित कर दिया गया है. स्कूल प्रशासन का कहना है कि एडमिशन की प्रक्रिया तभी पूरी हो सकती है जब समग्र आईडी में सुधार किया जाएगा. इस स्थिति का सीधा असर बच्चे की पढ़ाई पर पड़ रहा है. इसके अलावा उसे कई सरकारी योजनाओं के लाभ भी नहीं मिल पा रहे हैं. एक प्रशासनिक गलती का खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है. हालांकि परिवार पिछले एक साल से अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है. बच्चे के पिता बलराम सोनी ने प्रशासन से अपील की है कि वे तुरंत समग्र ID को ठीक करें और अनंत सोनी को जीवित घोषित करें ताकि उसकी पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रह सके. साथ ही उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. परिवार ने इस गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है.