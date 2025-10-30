छिंदवाड़ा में 5 महीने की मासूम की मौत, कफ सिरप पीने के बाद मौत का आरोप, मेडिकल स्टोर सील

5 Months Old Baby Died in Chhindwara-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा के बिछुआ क्षेत्र में 5 महीने की मासूम की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई. बच्ची की मौत के बाद परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मेडिकल स्टोर से दवा ली थी. दवा का सेवन करने के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी और उसकी जान चली गई. इस घटना के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया.

बच्ची की अचानक बिगड़ी तबीयत

बताया जा रहा है कि बिछुआ गांव के रहने वाले संदीप मिनोटे की 5 महीने की बेटी रूही मिनोटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई. परिजन उसे सुबह करीब 4:30 बजे बच्ची को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

मेडिकल स्टोर से ली थी दवाई

बच्ची की तबीयत खराब होने पर परिजन उसे अस्पताल ले जाने के बजाया सीधे मेडिकल स्टोर पहुंचे और वहां से दवाई ली थी. परिजन का कहना है कि बच्ची को सर्दी और खांसी थी. बच्ची के इलाज के लिए उन्होंने 27 अक्टूबर को कुरेठे मेडिकल स्टोर बिछुआ से दवाई ली थी. स्टोर संचालक ने एक कासामृत कफ सिरप सहित 16 पुड़िया दी थीं. यह दवा देने के बाद ही बच्ची की तबीयत बिगड़ने लग गई और उसकी मौत हो गई.

स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी

इस घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. संदिग्ध दवाईयों को जब्त किया और पंचनामा तैयार किया. इसके बाद प्रशासन ने इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए कुरेठे मेडिकल स्टोर को सील कर दिया. बता दें कि हाल ही में जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किया था, जिसमें छोटे बच्चों को कफ सिरप देने की मनाही थी. बच्ची की परिजनों ने इस मामले में बिछुआ थाने में शिकायत दर्ज कराई है. प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है.

