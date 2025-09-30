छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का खुला राज, कफ सिरप पीने से मासूमों की हुई किडनी फेल, कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

Mysterious Deaths of Childrens-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 25 दिनों में 6 बच्चों की किडनी फेल होने के वजह से मौत हो गई. अब इन बच्चों की मौत की वजह सामने आई है. जांच में खुलासा हुआ है कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से फेल हुई है. कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लायकॉल नामक केमिकल की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है. जिला प्रशासन ने दो सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही डॉक्टर, मरीज और मेडिकल स्टोर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है.

2 कफ सिरप पर लगाया बैन

छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने Coldrif और Nextro-DS सिरप बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही डॉक्टर, मरीज और मेडिकल स्टोर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की है. सभी मृतकों की उम्र 1 से 13 साल के बीच है. पहला मामला 7 सिंतबर को सामने आया था. शुरुआती लक्षणों में बच्चों को तेज बुखार और पेशाब करने में कठिनाई हो रही थी.

बच्चों को दिया गया था कॉम्बिनेशन सिरप

छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पवन नांदुलकर ने बताया कि जिन बच्चों को समस्या हो रही थी, उन्हें नागपुर रेफर किया गया था. बच्चों का वहां इलाज चला, लेकिन उनकी मौत हो गई. बच्चों की मौत के बाद किडनी की बॉयोप्सी जांच कराई गई. इसमें खुलासा हुआ कि कफ सीरप में मिला डायएथिलीन ग्लायकॉल दूषित पाया गया है. इन ज्यादातर बच्चों को इसी कॉम्बिनेशन का सिरप दिया गया था. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक तौर पर हम मानकर चल रहे हैं कि बच्चों की किडनी इसी सिरप की वजह से फेल हुई है.

डॉक्टरों और मेडिकल संचालकों को हिदायत

छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि हमने इलाज करने वाले डॉक्टरों से कहा है कि वो काम्बिनेशन ड्रग न प्रिस्क्राइब करें, बल्कि जो बीमारी है उसी की दवा लिखें. यानी बुखार है तो बुखार की दवा दें. साथ ही मेडिकल संचालकों को भी हिदायत दी है कि वो बिना पर्चे के दवाएं न दें. साथ ही अभिभावकों से भी अपील की है कि बिना डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन बच्चों को दवा न दें. सर्दी-खांसी होने पर बच्चों को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाएं और झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज बिल्कुल न कराएं.

सीएमएचओ कर रही मॉनिटरिंग

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सीएमएचओ को लगातार इन मामलों की पुख्ता मॉनिटरिंग के लिए कहा है. इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो मरीजों को नागपुर स्थित एम्स में भर्ती किया जाए. कलेक्टर ने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार की पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का भी इस्तेमाल किया जाएगा.

