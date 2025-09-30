Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2942830
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का खुला राज, कफ सिरप पीने से मासूमों की हुई किडनी फेल, कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

Chhindwada News-छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से 6 मासूमों की मौत हो गई है. इन बच्चों की मौत की वजह अब साफ होती दिखाई दे रही है. बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से फेल हुई. कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लायकॉल नामक केमिकल की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 30, 2025, 09:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का खुला राज, कफ सिरप पीने से मासूमों की हुई किडनी फेल, कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

Mysterious Deaths of Childrens-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के परासिया और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 25 दिनों में 6 बच्चों की किडनी फेल होने के वजह से मौत हो गई. अब इन बच्चों की मौत की वजह सामने आई है. जांच में खुलासा हुआ है कि बच्चों की किडनी कफ सिरप की वजह से फेल हुई है. कफ सिरप में डायएथिलीन ग्लायकॉल नामक केमिकल की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है. जिला प्रशासन ने दो सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ ही डॉक्टर, मरीज और मेडिकल स्टोर्स के लिए एडवाइजरी जारी की है. 

2 कफ सिरप पर लगाया बैन
छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने Coldrif और Nextro-DS सिरप बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इसके साथ ही डॉक्टर, मरीज और मेडिकल स्टोर्स के लिए भी एडवाइजरी जारी की है. सभी मृतकों की उम्र 1 से 13 साल के बीच है. पहला मामला 7 सिंतबर को सामने आया था. शुरुआती लक्षणों में बच्चों को तेज बुखार और पेशाब करने में कठिनाई हो रही थी. 

बच्चों को दिया गया था कॉम्बिनेशन सिरप
छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पवन नांदुलकर ने बताया कि जिन बच्चों को समस्या हो रही थी, उन्हें नागपुर रेफर किया गया था. बच्चों का वहां इलाज चला, लेकिन उनकी मौत हो गई. बच्चों की मौत के बाद  किडनी की बॉयोप्सी जांच कराई गई. इसमें खुलासा हुआ कि कफ सीरप में मिला डायएथिलीन ग्लायकॉल दूषित पाया गया है. इन ज्यादातर बच्चों को इसी कॉम्बिनेशन का सिरप दिया गया था. उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक तौर पर हम मानकर चल रहे हैं कि बच्चों की किडनी इसी सिरप की वजह से फेल हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों और मेडिकल संचालकों को हिदायत
छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा कि हमने इलाज करने वाले डॉक्टरों से कहा है कि वो काम्बिनेशन ड्रग न प्रिस्क्राइब करें, बल्कि जो बीमारी है उसी की दवा लिखें. यानी बुखार है तो बुखार की दवा दें. साथ ही मेडिकल संचालकों को भी हिदायत दी है कि वो बिना पर्चे के दवाएं न दें. साथ ही अभिभावकों से भी अपील की है कि बिना डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन बच्चों को दवा न दें. सर्दी-खांसी होने पर बच्चों को तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाएं और झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज बिल्कुल न कराएं. 

सीएमएचओ कर रही मॉनिटरिंग
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सीएमएचओ को लगातार इन मामलों की पुख्ता मॉनिटरिंग के लिए कहा है. इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो मरीजों को नागपुर स्थित एम्स में भर्ती किया जाए. कलेक्टर ने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार की पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा का भी इस्तेमाल किया जाएगा.

यह भी पढ़ें-MP में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 IAS अफसरों का तबादला, 12 जिलों के कलेक्टर बदले

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Chhindwara की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsChhindwara News6 childs deaths in chhindwara

Trending news

mp news
छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत का खुला राज, कफ सिरप पीने से मासूमों की हुई किडनी फेल
mp news
MP में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 24 IAS अफसरों का तबादला, 12 जिलों के कलेक्टर बदले
chhattisgarh news
साय कैबिनेट के बड़े फैसले, सरकारी कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म लोन, दिव्यागों को राहत
bank holidays in october in 2025
दशहरा, दिवाली...अक्टूबर में 9 दिन बंद रहेंगे बैंक; देखें छुट्टियों की लिस्ट
vishwas sarang
गलतफहमी में न रहें, देश का निजाम बदला और माहौल भी.. विश्वास सारंग ने किसको सुना दिया
mp news
'बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं' देने का आदेश खत्म, बिना हेलमेट के मिला पेट्रोल, अवधि पूरी
mp news
हादसे बाद गुस्साई भीड़ ने फूंका स्टोन क्रशर, कर्मचारियों पर किया जानलेवा हमला
mp news
न लव जिहाद और न गैंगरेप-हत्या, शादीशुदा युवती की मौत पर हुआ बड़ा खुलासा, 3 पर केस
indore news
इंदौर में Gen-Z प्रोटेस्ट की थी तैयारी, छात्रों से ऐसे करवाए जा रहे थे फर्जी काम
chhattisgarh news
गरबा पंडाल में घुसे मुस्लिम युवक को रोका, तिलक लगाकर लगवाए माता के जयकारे
;