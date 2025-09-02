जमीन निगल गई या आसमान खा गया! अंतिम संस्कार के बाद अचानक गायब हुई अस्थियां; चिता स्थल भी खाली
MP News: छिंडवाड़ा से अजब गजब मामला सामने आया है. यहां मोक्षधाम से अचानक ही डेड बॉडी की अस्थियां गायब हो गई. अस्थियां कहां गई कहां नहीं किसी को नहीं पता है. चिता स्थल बिल्कुल ही खाली पड़ा है.

 

Written By  Mayuri Payal|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Sep 02, 2025, 10:38 PM IST
chhindwara news
chhindwara news

Chhindwara Ajab Gajab Mamla: मध्य प्रदेश के छिंडवाड़ा से अजीबो गरीब मामला सामने आया है. यहां डेड बॉडी के अंतिम संस्कार के बाद अचानक से अस्थियां अपनी जगह से गायब हो गई. अंतिम संस्कार के बाद परिजन जब अस्थियां लेने पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला. मानो वहां कोई लाश जलाई ही नहीं गई. इस हैतरअंगेज मामले के बाद परिवार का हर सदस्य अचंभित है. आखिर अस्थियां कहां गई? जमीन निगल गई या आसमान खा गया..

क्या है पूरा मामला
मामला छिंडवाड़ा जिले के पातालेश्वर मोक्षधाम का है. यहां नरेश मालवी की मां चंद्राबाई का अंतिम संस्कार किया गया था. अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ निभाई गई थी. अंतिम संस्कार के बाद जब परिवार के सदस्य अस्थियां लेने पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखो पर विश्वास नहीं हुआ. चिता स्थल बिल्कुल ही खाली थी. ना अस्थियां ना राख. मोक्षधाम के कर्मचारियों से जब इस बारे में सवाल किया गया तो परिजनों को कुछ खासा जवाब भी नहीं मिला. परिजनों ने फिर जैसे तैसे बची कुची राख से मां के अंतिम संस्कार की परंपरा को पूरा किया.

आखिर गई तो गई कहां अस्थियां
वहीं स्थानीय लोगों ने मोक्षधाम की खस्ता व्यवस्थाओं को उजागर करते हुए बताया है कि करीब 3 महीने से मोक्षधाम की खराब व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं. नए शेड के निर्माण की वजह से यहां एक शेड के अंदर ही दो-दो चिताएं जलाई जाती है. इस वजह से अस्थियों को अलग-अलग सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है. यहां साफ-सफाई से लेकर पानी की आपूर्ति और कर्मचारियों की लापरवाही शामिल है. पहले भी इस मामले पर शिकायतें की जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

परिजनों  का आरोप
वहीं मोक्षधाम की लापरवाही और अव्यवस्थाओं के सामने आने पर परिजनों ने मोक्षधाम में कार्यरत कर्मियों पर आरोप लगया है. परिजनों ने कहा कि,  ऐसी घटना किसी भी परिवार के साथ हो सकती है. अस्थियों का गायब होना यहां की अव्यवस्थाओं को साफ दर्शाती है. ये बेहद ही गंभीर लापरवाही है. प्रशासन को इस मामले पप गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. छिंडवाड़ा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार

 

