छिंदवाड़ा बस हादसे में घायलों के साथ खिलवाड़? पीड़िता ने डॉक्टरों की खोली पोल, कहा- दाएं में दर्द, बाएं पैर का कर रहे इलाज

MP NEWS: छिंदवाड़ा बस हादसे में घायल एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में युवती जिला अस्पताल की पोल खोलती दिखाई दे रही है. युवती ने डॉक्टरों और स्टाफ पर गलत इलाज करने का आरोप लगाया है.
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Chhindwara news: छिंदवाड़ा बस हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था. घायलों का हाल जानने के लिए प्रभारी मंत्री,मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी जिला अस्पताल पहुंचे थे जहां उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने और बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए थे. बावजूद उन निर्देशों के जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमराई स्थिति में है. अस्पताल से एक घायल युवती का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अस्पताल और वहां मौजूद स्टाफ की पोल खोलते दिखाई दे रही है. युवती ने डॉक्टरों पर आरोप लगाया है कि दर्द उसके दाएं पैर में है, लेकिन उसके बाएं पैर का इलाज किया जा रहा है.
पैरों का किया गया गलत इलाज
छिंदवाड़ा बस हादसे में घायल युवती के दाएं पैर में सूजन है जिसकी वजह से उसे असहनीय दर्द हो रहा है . युवती ने अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही सामने रखते हुए बताया कि उसने डॉक्टरों और स्टाफ को बार-बार कहा कि उसके दाएं पैर में दर्द और सूजन है लेकिन स्टाफ ने उसके बाएं पैर का एक्स-रे कर दिया है. अब इसकी वजह से उसका सही से इलाज नहीं हो पा रहा है.
मरीजों को नहीं मिल रहा बेहतर इलाज
वीडियो में युवती ने कहा कि यहां मरीजों का सही से इलाज नहीं किया जा रहा है. अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमराई हुई हैं और जिम्मेदार लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं. युवती का ये वीडियो वायरल होने से अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. घायलों का सही से नहीं हो रहा इलाज अब बड़ा मुद्दा बन गया है.
जिम्मेदारों के खिलाफ होगी कार्रवाई
वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है वीडियो उनके संज्ञान में आया है जिसके बाद से ड्यूटी पर तैनात जिम्मेदार स्टाफ की गलती अगर पाई जाती है तो खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सवाल ये है कि सीएम के निर्देश के बावजूद जिला अस्पताल की ये स्थिति कैसे हो सकती है? क्यों हर बार अस्पतालों में बेसिक इलाज के लिए भी सवाल उठाना पड़ता है?