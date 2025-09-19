श्रद्धालुओं से भरी कार बेकाबू होकर कुएं में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया
श्रद्धालुओं से भरी कार बेकाबू होकर कुएं में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया

Chhindwara News-छिंदवाड़ा में एक कार बेकाबू होकर बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई. हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 3 लोगों की मौत हो गई. वहीं तीन लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया है. जबकि एक शख्स की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 19, 2025, 09:40 PM IST
श्रद्धालुओं से भरी कार बेकाबू होकर कुएं में गिरी, 3 लोगों की हुई मौत, ग्रामीणों ने 3 को बचाया

Car Fell in Well-मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा से दर्दनाक खबर सामने आई है. श्रद्धालुओं से भरी एक कार बेकाबू होकर बिना मुंडेर के कुएं में गिर गई. इस हादसे में कार सवार 7 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 3 लोगों को ग्रामीणों ने बचा किया. कुएं में फंसे एक शख्स की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी है. कार सवार लोग चित्रकूट से मुलताई जा रहे थे. सभी लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए यात्रा पर निकले थे. 

शाम 6 बजे हुए हादसा
यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार शाम 6 बजे छिंदवाड़ा-बैतूल स्टेट हाईवे पर टेमनी खुर्द के पास हुआ. कार सवार लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए यात्रा पर निकले थे. हादसे की सूचना मिलने पर सांवरी चौकी प्रभारी मुकेश द्विवेदी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर तक जाम जैसी स्थिति बनी रही. 

ग्रामीणों ने तीन लोगों को बचाया
इस हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई. ग्रामीणों की मदद से तीन लोगों को किसी तरह से तुरंत कार से बाहर निकला लियागया. करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 और लोगों को बाहर निकाला गया. तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. 

एक की तलाश जारी 
इस हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई थी. जानकारी के अनुसार, कार में 7 लोग सवार थे. तीन लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों की सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. लेकिन एक शख्स का अभी पता नहीं चल पाया है. एनडीआरएफ की टीम शख्स की तलाश में जुटी हुई है. 

